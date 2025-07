Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers die naar Zuid-Europa gaan: ‘Neem vluchttas mee’

Vakantiegangers die naar Zuid Europa gaan, doen er volgens het Rode Kruis goed aan om ook een vluchttas in te pakken. Met hevige regenval en gevaarlijke hitte liggen noodsituaties deze zomer volgens de organisatie op de loer.

Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis, drukt vakantiegangers op het hart om goed voorbereid op vakantie te gaan. „Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor, juist ook in Europa. Van hevige regenval en overstromingen tot gevaarlijke hitte en bosbranden. Daar moeten vakantiegangers zich van bewust zijn. Want hoe beter je bent voorbereid, hoe onbezorgder de vakantie.”

Water en volle tank

Het Rode Kruis raadt mensen aan om voor vertrek lokale nieuwszenders en noodnummers van hulpdiensten op te slaan. Zo blijf je goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakantieland en kun je in geval van nood altijd een alarmnummer bereiken. Ook doe je er volgens de organisatie goed aan om een EHBO-app te downloaden en voldoende water mee te nemen in de auto, omdat er lange files kunnen ontstaan door drukte op de weg en bosbranden. Ook een volle tank is volgens het Rode Kruis belangrijk, zodat je snel weg kan als je moet vluchten voor brand of een naderende overstroming.

Op vakantie naar Zuid-Europa? Vluchttas mee

Een vluchttas mag volgens de organisatie ook niet ontbreken in je bagage. In zo’n vluchttas is het belangrijk om onder andere je paspoort, verzekeringspas en waardevolle spullen te stoppen, met daarnaast stevige schoenen die je kunt verruilen voor teenslippers. Ook is het verstandig om een opgeladen powerbank mee te nemen, omdat de stroom kan uitvallen bij een natuurbrand of overstroming.

Altijd luisteren naar politie en brandweer

Ben je eenmaal aangekomen op je vakantiebestemming? Dan is het verstandig om te weten hoe je in geval van nood snel wegkomt vanaf de camping, het hotel of vakantiehuis. „Als de politie of brandweer waarschuwt of oproept tot evacuatie, volg deze adviezen dan te allen tijde op”, aldus het Rode Kruis. De organisatie vreest dat mensen zich op vakantie minder bewust zijn van mogelijke risico’s. „Je wilt graag een berg beklimmen of ruïne zien, ook om 12 uur ’s middags met 40 graden. Maar dat is onverstandig”, zo benadrukt Harm Goossens. „Ga juist eerder of later op de dag, houd voldoende rust en neem genoeg water mee.”

Ook moeten vakantiegangers te allen tijde goed op elkaar letten, met name op mensen die minder zelfredzaam zijn, zoals jonge gezinnen met kinderen of ouderen. „Goed voorbereid zijn helpt niet alleen jezelf, maar ook anderen om veilig te blijven”, aldus Harm Goossens. „Als jij weet wat je moet doen, kun je een ander helpen en daarmee de druk op hulpdiensten ontlasten.”

