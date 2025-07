Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakantie-uittocht begonnen: soms kans op boete door gebruik Flitsmeister of Waze

Door het begin van de vakantie was het gisteren meteen druk op de Franse snelwegen. Op het drukste moment stond er 1086 kilometer file in Frankrijk, meldt de ANWB. Voor wie nog gaat: verdiep je in verkeersregels in landen. Zo zit er een boete voor wie Flitsmeister of Waze gebruikt er ‘zomaar’ in. Nieuws van de Dag berichtte daarover.

Toeristenorganisatie ANWB zag gisteren onder meer bijna twee uur vertraging op de A9 van Montpellier naar Perpignan. Veel Nederlanders die vakantie wat zuidelijker vieren vast kennen.

Vakantie in Nederland nu in volle gang

Het noorden van Nederland heeft sinds dit weekend zomervakantie, het zuiden begon daar vorige week al aan. Bovendien zijn in Frankrijk sowieso veel vakantiegangers op pad. Door de nationale feestdag Quatorze Juillet (morgen) hebben de Fransen een lang weekend. De ANWB zei eerder al drukte te verwachten, onder meer op de A7, de Autoroute du Soleil en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens.

Metro schreef eerder al over ‘gekke verkeersregels’ in het buitenland, die je beter maar kunt weten als je op vakantie gaat. Nog een tip: let op oplichtingstrucs bij de Franse tolwegen…

Boetes en regels op weg naar je vakantie

Nieuws van de Dag (SBS6) ging in op mensen die met de vierwieler op reis gaan. Een man in de file: „Ik ga nooit meer op vakantie.” Dat zei hij vast met een knipoog, maar verkeersregels en boetes zijn onderweg naar je vakantieadres natuurlijk wél serieus.

„Een brei aan verplichtingen”, noemt presentator Pim Sedee het. Telegraaf-verslaggever Koen Nederlof zet ze in de video hierboven op een rij. Het gaat dan bijvoorbeeld om een cruisecontrol-verbod, verplicht digitaal betalen op een tolweg, of een verplichte milieusticker. En weet je dat je, zo meldt Nederlof, in België en hesje en een verbanddoos in je auto moet hebben? En dat op sommige landen het gebruik van flitsapps als Flitsmeister of Waze een behoorlijke boete oplevert?

Geen universeel overzicht

Kun je alle regels in één internationaal overzicht zien? Helaas… Via de ANWB kunnen Nederlanders heel wat vinden. Nederlof: „Die zijn daar bijna op afgestudeerd.” Hij zou groot voorstander zijn als alles op elkaar zou zijn afgestemd en je bijvoorbeeld kunt zien wat je onderweg tegenkomt als je van Hilversum naar Valencia rijdt. „Klikkerdeklak en je krijgt alles in één keer binnen.”

