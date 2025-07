Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op vakantie? Zo rolt jouw koffer als eerste over de bagageband

Na een lange vlucht wil je niets liever dan je koffer zo snel mogelijk bemachtigen. Hoe vervelend is het dan als je nog eindeloos moet wachten voordat je koffer over de bagageband rolt? Gelukkig blijk je hier zelf ook invloed op uit te kunnen oefenen. Er blijkt namelijk een trucje te zijn dat ervoor zorgt dat je koffer een stuk sneller bij je is.

Natuurlijk heb je niet altijd in de hand hoe snel je koffer over de bagageband rolt. Dat hangt onder andere af van de drukte op de luchthaven, het aantal binnenkomende vluchten en hoe snel de bagage-afhandeling wordt uitgevoerd. Maar als de bagage eenmaal afgehandeld is, heb je wél invloed op hoe snel je koffer over de band gaat. Volgens Hadleigh Diamond, commercieel directeur bij SCS Chauffeurs, is er één truc die zijn klanten standaard gebruiken: ze vragen bij de incheckbalie om een ‘breekbaar’-sticker.

Zo rolt je koffer als eerste over de bagageband

Met zo’n breekbaar-sticker ben je er namelijk zo goed als van verzekerd dat jouw koffer als één van de eerste over de band rolt. Dit zit zo: bagage met zo’n sticker wordt altijd als laatste in het vliegtuig geladen, vanwege de breekbare aard. Maar hierdoor wordt het ook als eerste uitgeladen en op de band gelegd. „Deze truc is echt een gamechanger en werkt vaak. Wij hebben deze tip gehoord van zowel het grondpersoneel op de luchthaven als van reizigers die veel vliegen”, aldus Hadleigh Diamond.

Hoe later je er bent, hoe beter

Ook zou het helpen om niet al te vroeg op het vliegveld te zijn. Hoe eerder je namelijk incheckt, hoe later je koffer op de band verschijnt. Als jij altijd pas op het allerlaatste moment incheckt, gaat je bagage vaak als laatste het vliegtuig in, waardoor het er ook weer als eerste uitkomt. Mocht je het nu niet erg vinden om er ook wat geld voor neer te leggen, kun je er ook nog voor kiezen om businessclass te vliegen. In dat geval krijgt je koffer een speciaal label waardoor het als één van de eerste koffers op de bagageband verschijnt. Maar dat is uiteraard geen goedkope oplossing…

