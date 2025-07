Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pinnen in het buitenland? Dat kan flink duur uitpakken

De vakantie is in volle gang en veel Nederlanders zijn onderweg naar hun favoriete bestemming. Maar wie denkt even snel te pinnen in het buitenland, kan voor een onaangename verrassing komen te staan. Het kan soms duur uitpakken.

Uit recent onderzoek van Wise, een bedrijf dat internationale betalingen makkelijker maakt, blijkt dat de kosten voor het opnemen van contant geld in het buitenland flink kunnen oplopen. En dat is zeker iets om rekening mee te houden.

Pinnen op vakantie kan duur uitvallen

Wise analyseerde tussen februari en juli 2025 maar liefst 9,7 miljoen geldopnames met hun kaart. Wat blijkt? De kosten verschillen enorm per land, zelfs op populaire vakantiebestemmingen.

Neem bijvoorbeeld Vietnam. Daar stegen de opnamekosten in een jaar tijd van zo’n 2 procent naar 27 procent. Wie 360 euro pint, kan daardoor bijna 100 euro kwijt zijn aan kosten. Ook in Turkije, waar veel Nederlanders vakantie vieren, betaal je gemiddeld zo’n 5 procent kosten. Een opname van bijna 500 euro kost je daar dus al snel bijna 20 euro extra.

Nog vervelender is dat de kosten bij automaten op drukke plekken zoals luchthavens, winkelstraten en hotels vaak nóg hoger zijn. En wie vaker kleine bedragen pint, betaalt telkens opnieuw vaste kosten, waardoor het snel duur wordt.

Lokale kosten, wisselkoersen en dynamische valutaconversie

Volgens Magali van Bulck van Wise spelen verschillende dingen mee. Lokale kosten, ongunstige wisselkoersen en de zogenaamde dynamische valutaconversie. Dat is een betaaloptie waarbij je in euro’s kunt afrekenen in plaats van in de lokale munt. Dat lijkt handig, maar is vaak duurder door slechte wisselkoersen. Tel daarbij de toeslagen van je eigen bank op en je portemonnee raakt snel leeg.

Wil je niet onnodig veel betalen? Wise heeft een paar slimme tips:

Pin bij geldautomaten van echte banken, die rekenen meestal minder kosten dan automaten op vliegvelden of toeristische plekken.

Pin liever in één keer een groter bedrag, dan steeds kleine bedragen. Zorg er wel voor dat je niet met grote bedragen rondloopt, leg een deel bijvoorbeeld in de kluis van je hotel.

Gebruik je betaal- of creditcard zoveel mogelijk, vooral als die geen extra kosten rekent voor betalingen in het buitenland.

Overweeg een speciale kaart zoals die van Wise: daarmee kun je twee keer per maand tot 200 euro gratis pinnen. Daarna betaal je een lage vergoeding.

