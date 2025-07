Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Autovakantie gepland? Pas op voor deze nieuwe oplichtingstrucs bij de Franse tolwegen

Iedereen die binnenkort een autovakantie naar Frankrijk gepland heeft staan, doet er goed aan om extra waakzaam te zijn bij de tolwegen. Oplichters maken namelijk op slinkse wijze misbruik van het feit dat je tegenwoordig bij veel tolpoorten kunt doorrijden.

Vakantiegangers worden dan ook gewaarschuwd voor deze nieuwe oplichtingstruc bij Franse tolwegen.

Geen slagbomen meer overal

Bij een aantal Franse tolpoorten kun je tegenwoordig gewoon doorrijden zonder direct iets te moeten betalen. De slagbomen bij deze tolpoorten zijn vervangen door automatische nummerplaatherkenning. De Franse overheid heeft dit gedaan om de vrije doorstroom te bevorderen en files te verminderen.

Als je een Télépéage-pas in je bezit hebt, wordt het verschuldigde geldbedrag vanzelf afgeschreven. Heb je dit niet, dan is het de bedoeling dat je zelf online afrekent via de website van de snelwegbeheerder. Als je dit niet binnen 72 uur doet, kun je een boete krijgen. Daarnaast is het voor een aantal snelwegen ook mogelijk om vooraf al de tol te betalen.

Politie waarschuwt voor Loterij-oplichters: ‘Gefeliciteerd, u heeft 15.000 euro gewonnen’

Nieuwe oplichtingstruc bij Franse tolwegen

De nieuwe gang van zaken zorgt bij veel mensen voor verwarring en daar spelen criminelen sluw op in. Zij sturen mensen een frauduleuze mail of sms met daarin een neppe betaalherinnering. Het gaat hierbij vaak om kleine bedragen, waardoor mensen eerder geneigd zijn om de aanmaning te betalen. Ook omdat er vaak kreten bij staan als ‘laatste herinnering’ of ‘betaal nu snel om een boete te voorkomen’. De mails en sms’jes zien er echt uit, maar zijn dit niet. Ze bevatten een betalingslink waar je je bankgegevens moet delen of moet betalen, waardoor criminelen aan je inloggegevens voor internetbankieren kunnen komen.

Waar moet je op letten?

De lokale Franse autoriteiten waarschuwen vakantiegangers dan ook om nooit in dergelijke berichten te trappen. Communicatie met Franse instanties verloopt altijd via officiële domeinen zoals ‘@ulys.com’ of ‘@vinci-autoroutes.com’. Ook is het belangrijk dat je nooit op onverwachte sms-berichten van onbekende ‘06-’ of ‘07’- nummers reageert of op links klikt in dergelijke berichten. Voor mensen die regelmatig naar Frankrijk rijden is het handig om een télépéage-pas aan te schaffen. Dat kost slechts twee euro per maand en zo hoef je nooit te twijfelen over openstaande bedragen.

Reacties