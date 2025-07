Nederlanders zijn niet goed voorbereid op extreem weer

Het Rode Kruis raadt aan om voor vertrek lokale nieuwszenders en noodnummers van hulpdiensten op te slaan. Zo blijf je goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakantieland en kun je in geval van nood altijd een alarmnummer bereiken.

Ook doen reizigers er volgens de organisatie goed aan om een EHBO-app te downloaden en voldoende water mee te nemen in de auto, omdat er lange files kunnen ontstaan door drukte op de weg en bosbranden. Ook een volle tank is volgens het Rode Kruis belangrijk, zodat je snel weg kan als je moet vluchten voor brand of een naderende overstroming. Een vluchttas mag volgens de organisatie ook niet ontbreken in de bagage. In zo’n vluchttas is het belangrijk om onder andere je paspoort, verzekeringspas en waardevolle spullen te stoppen.