Nederlanders echt niet bezig met ramp tijdens vakantie: ‘Geen noodpakket mee’

Wie op vakantie gaat, wil even lekker ontspannen en vooraf vooral niet denken aan allerlei rampscenario’s en een noodpakket. Dat kun je beter maar wel doen, bracht het Rode Kruis vorige week naar buiten. Maar nemen Nederlanders dat ter harte? Nieuws van de Dag peilde op Schiphol de gedachten daarover.

Je kunt de antwoorden misschien wel een beetje raden. RTL Nieuws hield vorige week een onderzoek over hetzelfde onderwerp. De uitkomst in één zin, schreef ook Metro: Nederlanders bereiden zich voor hun vakantie niet goed voor op extreem weer. Waarschijnlijk willen we er vooral niet over nadenken.

Rode Kruis geeft tips over de vakantie

Extreem weer is er natuurlijk wel, met name in Zuid-Europa. Kijk maar eens hoeveel regen er dit weekend bijvoorbeeld in Barcelona viel. Als het aan het Rode Kruis ligt, moet je je richting de welverdiende vakantie terdege voorbereiden. De hulporganisatie zette vorige week ‘Extreem weer op vakantie: 7 tips om je voor te bereiden‘ op een rij.

Er zaten wat inkoppers tussen, zoals ‘check vooraf het weer’ en ‘neem voldoende water mee’. Ook werd gewezen op een vluchttas voor als de nood aan de man is (dat kan ook thuis zijn). Of, zoals het Rode Kruis het zelf noemt: „Voor als de pleuris uitbreekt.”



De stemming op Schiphol

Nieuws van de Dag (SBS6) trok gisteren naar Schiphol om aan wat Nederlanders die op vakantie gingen, te vragen: „Houd je rekening met rampen als extreme hitte, of negeren we dat?” Verslaggever Suzette Nesselaar – je ziet het in de video hierboven – kreeg vooral ‘nee’ te horen. „Hahaha, ik heb er wel van gehoord, maar nee”, zegt een dame die, aan haar lach te zien, vooral heel veel zin in een lekkere vakantie heeft. „Ik reis vrij veel”, geeft een man aan, „maar ik heb nooit een noodpakket bij me”. Een jonge reizigster: „Nee. Ik heb lekker bananenbrood mee, maar geen water.”

Noodpakket buiten de vakantie om

Als het om thuis gaat, willen steeds meer Nederlanders wel nadenken over een noodpakket in de kast. Of ze hebben er al eentje, peilde EenVandaag dit voorjaar. Het heeft veel te maken met de onzekere tijden in de wereld. 28 procent van de Nederlanders had op dat moment een noodpakket in huis. Vorig jaar lag het percentage op 22 procent.

