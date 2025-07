Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders gaan meer én langer op vakantie in eigen land

Het is bijna weer zomervakantie en dat betekent voor veel Nederlanders tijd om de koffers te pakken. Maar in heel ver reizen blijken veel niet echt zin te hebben: voor de zomervakantie kiezen Nederlanders dit jaar liever voor een vakantie in ons eigen kikkerlandje.

Het aantal Nederlanders dat kiest voor een vakantie van twee weken in eigen land, in plaats van in het buitenland, is verdubbeld naar 8 procent. Zo blijkt uit een onderzoek van persbureau ANP. Jongeren tussen de 18 tot 44 jaar trekken vooral naar de randstedelijke provincies, zoals Noord-Holland en Utrecht. Volwassenen van boven de 45 jaar kiezen juist vaker voor provincies als Limburg en Drenthe.

Minder ver een vakantie voorruit boeken

En ver vooruit boeken? Daar hebben veel Nederlanders ook niet echt zin in. Waar vorig jaar 22 procent binnen een tot twee weken voor vertrek de vakantie boekte, doet inmiddels al 30 procent dat. Het aantal liefhebbers van een lastminute-vakantie groeit dus.

Opvallend is ook dat vakantiegangers meer afwegingen maken bij hun vakantiekeuzes. Factoren als extreem weer, verwachte drukte op de bestemming én betaalbaarheid, spelen alle drie een grotere rol dan vorig jaar. De vakantie wordt daarmee niet minder belangrijk, maar wel zorgvuldiger afgestemd.

Uitrusten en onthaasten

Over twee dingen zijn de ondervraagden het eens: uitrusten en onthaasten de belangrijkste redenen om op vakantie te gaan. Ook het ontsnappen aan de eigen omgeving en het samenzijn met vrienden of familie zijn veelgenoemde motieven.

Voor Nederlandse soloreizigers geldt dat ook tijd voor henzelf of zelfreflectie een belangrijke reden is om op vakantie te gaan. Vooral strand- en natuurvakanties zijn populair. Niet gek, want die passen bij de behoefte om tot rust te komen, afstand te nemen van het dagelijks leven en – hoe tegenstrijdig ook – soms juist meer in contact te komen met anderen.

