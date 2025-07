Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo haal je het meeste uit je vakantie, volgens de wetenschap

Actief wandelen door de bergen of met een boek aan het zwembad liggen? Twee weken weg of een weekendje ertussenuit? Onderzoekers namen het vakantiegedrag van duizenden mensen onder de loep en kwamen met opvallende conclusies.

Eén ding is zeker: laat die werkmail vooral dicht.

Onlangs waarschuwde het Rode Kruis overigens voor noodsituaties op vakantie. Zo wordt aangeraden om bijvoorbeeld een noodpakket bij je te hebben. Volgen vakantiegangers dat advies op? Niet echt, blijkt in de video van Nieuws van de Dag hierboven.

Vakantie doet meer dan je denkt

Een goede vakantie doet wonderen voor je welzijn. Dat vermoeden hadden we natuurlijk al, maar wetenschappers kunnen het nu ook onderbouwen. Onderzoekers uit Amerika analyseerden 132 studies met data van meer dan 3000 vakantiegangers uit negen verschillende landen. Hun conclusie? Het positieve effect van vakantie op je mentale én fysieke gezondheid is groter en langduriger dan eerder werd gedacht.

De studie, onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Applied Psychology, laat zien dat het welzijn van mensen wekenlang hoger blijft na terugkomst van vakantie. Gemiddeld wel 43 (!) dagen. Daarmee blijkt vakantie effectiever dan veel andere geluksmomenten in het dagelijks leven.

Psychologische ontkoppeling

Volgens onderzoeker Ryan Grant van de Universiteit van North Carolina in Amerika is het belangrijk dat mensen hun vrije dagen ook écht opnemen. „We zien dat mensen hun vakantiedagen niet gebruiken, terwijl klachten van stress en burn-out toenemen”, zegt hij in gesprek met The Times.

Een belangrijk onderdeel van een geslaagde vakantie is volgens hem psychologische ontkoppeling, oftewel mentaal afstand nemen van je werk. Dus géén mail checken, niet appen met collega’s en als het even kan je laptop thuislaten. Vooral thuisblijven tijdens je ‘staycation’ werkt volgens het onderzoek juist averechts.

Actieve vakanties scoren beter

En wat je dan het beste kunt doen tijdens je vakantie? Het liefst iets actiefs. Wandelen, fietsen, watersport. Dat soort fysieke bezigheden geven het grootste boost voor je welzijn en mentale gezondheid, blijkt uit de data. Ook sociaal contact draagt bij. Gewoon lekker luieren aan het zwembad met een boek is zeker niet slecht, maar het effect op je gezondheid en stemming is minder sterk.

Terugkeer naar kantoor kan hard binnen komen

Wie denkt dat twee weken weg per definitie beter is dan een paar losse dagen, moet dat misschien heroverwegen. Tijdens langere vakanties voelen mensen zich op het moment zelf wel beter, maar het contrast met het werkleven na afloop is vaak groter. De terugkeer naar kantoor kan dan extra hard binnenkomen, ziet Grant. „Alsof je met volle snelheid terug het kille kantoorleven wordt ingeslingerd.”

Een tip van de wetenschappers: verdeel je vakantiedagen liever over het jaar dan alles in één keer op te nemen. Zo profiteer je vaker van dat vakantiegevoel en houd je de werkstress beter op afstand.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Vorige Volgende

Reacties