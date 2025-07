Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Medicijnen mee op reis? Let op: in andere landen kunnen ze bestempeld worden als drugs

Je bent aan het inpakken voor je reis en gooit zonder na te denken je medicijnen in je toilettas. Het lijkt onschuldig, maar je kunt onverhoopt een ‘drugssmokkelaar’ worden. Niet elk medicijn mag namelijk zomaar de grens over.

Net als met verkeersregels geldt hierbij: de wetgeving is niet overal hetzelfde. Ruim 1,5 miljoen medicijngebruikers in Nederland moeten een officiële verklaring moeten aanvragen als zij op reis gaan.

Medicijnverklaring nodig voor sommige medicijnen

De meeste medicijnen mag je meenemen op vakantie, maar oplettendheid is geboden. Voor sommige medicijnen heb je namelijk een medicijnverklaring nodig. Dat zijn volgens de Rijksoverheid medicijnen die onder de Opiumwet vallen, zoals slaapmiddelen, sterke pijnstillers, ADHD-medicatie en medicinale cannabis. Oxazepam, oxycodon, temazepam, methylfenidaat, diazepam, zolpidem, lorazepam, fentanyl en codeïne met paracetamol zijn voorbeelden van veelgebruikte middelen in Nederland waarvoor een speciale verklaring vereist is.

Zonder een verklaring zou de douane of politie kunnen denken dat je drugs bij je hebt. Via de Medicijnen mee op reis-hulp van het CAK kom je erachter of je zo’n verklaring nodig hebt.

💊 Tips voor het meenemen van medicijnen op vakantie Je kunt de medicijnen het beste meenemen in de originele verpakking, met je naam erop.

Neem ook een medicijnpaspoort mee op reis. Medicijngebruikers kunnen deze opvragen bij de apotheek. Dit is handig tijdens een bezoek aan de dokter of apotheek op de bestemming.

Check de regels voor het medicijnen in het land, bijvoorbeeld of je ermee mag autorijden.

Neem de recepten in het Engels mee.

Medicijnverklaring aanvragen

Bij het CAK kun je vervolgens ook een medicijnverklaring aanvragen. Doe dit ruim van tevoren. Zo’n aanvraag kan meerdere weken in beslag nemen, zeker als je buiten Europa reist. Ongeacht waar je naartoe gaat, moet je de medicijnverklaring downloaden en laten ondertekenen en stempelen door een arts. In de stempel moet het BIG-nummer van de arts leesbaar zijn.

Reis je binnen het Schengengebied, dan heb je genoeg aan een Schengenmedicijnverklaring. Die kun je nadat je bij een arts bent langs geweest digitaal indienen, door een scan of foto van de ondertekende verklaring te maken. De goedgekeurde verklaring is 30 dagen geldig. Als je langer op reis gaat, moet je twee verklaringen aanvragen.

Buiten Europa Engelse verklaring nodig

Reis je af naar een land buiten Europa, dan heb je een Engelse verklaring nodig. Die kun je via het CAK downloaden en door je arts laten ondertekenen, maar hij of zij mag ook zelf een verklaring opstellen. De verklaring moet je vervolgens per post naar het CAK opsturen. Het advies is om dit uiterlijk vier weken van tevoren te doen.

Meestal heb je daarna nog een extra stempel nodig. Waar je die stempel moet halen, kun je vragen aan de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe reist. Als je naar een zogenoemd ‘Apostille-land’ reist, ga je naar de rechtbank voor een stempel. Anders moet je waarschijnlijk een stempel halen bij de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Vorige Volgende

Reacties