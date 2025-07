Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jort Kelder helemaal klaar met krijsende kinderen in het vliegtuig: ‘In Europa met de auto op vakantie’

Horrorkinderen, terreurkleuters… Jort Kelder kan elke naam voor krijsende kinderen in het vliegtuig wel bedenken. Maar vooral, zo liet hij op tv vanmorgen ‘fijntjes’ weten in WNL Vandaag: hij is er helemaal klaar mee en wil een verbod op grut in een vliegtuig.

Presentatrice Welmoed Sijtsma, zelf zwanger, luidde het onderwerp in met beelden van… krijsende kinderen tijdens reizen in het vliegtuig. Het bezorgde mediaman Jort Kelder direct weer koude rillingen. Het liefst zou hij een verbod voor die horrorkinderen en terreurkleuters tijdens vliegreizen zien.

Overigens was ook illusionist Hans Klok, die dit weekend gewond raakte tijdens zijn circusshow Hans Klok & Friends, in WNL Vandaag te gast.

Jort Kelder: ‘Kinderen even niet in het vliegtuig’

Jort Kelder snapt natuurlijk ook wel dat hij de kinderen zelf om hun gebrul niets kan verwijten. „Die kunnen het ook niet helpen. Het is druk en het duurt veel te lang allemaal.” Maar: „Het is een soort grondrecht tegenwoordig dat iedereen op reis gaat en dat je dan ook je kinderen mee kunt nemen. Ik vind eigenlijk dat tot een zekere leeftijd ouders gewoon verantwoordelijkheid moeten nemen: even niet in het vliegtuig. Sowieso niet intercontinentaal en in Europa kun je met de auto.”

„En als dan iemand zegt (kinderachtig piepstemmetje, red.): ‘Ja, maar we willen met het vliegtuig…’ Nee! Je wil helemaal niet met het vliegtuig.”



Veel mensen zijn het met Jort Kelder eens

Sam Hagens, ook van WNL Vandaag, wil van Jort Kelder weten wat dat gekrijs van een kind in een vliegtuig met hem doet. Er volgt geen direct antwoord, maar: „Ik schreef er een stukje over in het Financieel Dagblad en ik dacht: dit wordt een scheldkanonnade, schandelijk. Maar nee, ik kreeg een bijval… niet te geloven. Dat verbaasde me, maar iedereen zei ‘het is heel herkenbaar’.”

Een andere gast, royalty-journalist Josine Droogendijk, vraagt hem: „Ik heb familie in Thailand en heb kinderen. Moet ik dan met de waterfiets?” Jort Kelder: „Ja maar ik heb er niet om gevraagd dat jij familie in Thailand hebt (…) Ik vind dat jij als ouder de verantwoordelijkheid moet nemen. Zo van misschien moeten wij dat even niet doen. Of je zus komt even naar ons.”

Ouders door de shredder

Droogendijk zelf wil in situaties met kinderen in het vliegtuig vaak „ouders door de shredder halen”, niet het kind. „Dat zit zo’n kind op de vlucht met een zak chips op de persoon voor hem te slaan en die ouder zit dan een filmpje te kijken.” Jort Kelder: „Ik ben het volledig met je eens, het zijn de ouders.”

