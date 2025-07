Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goedkoop tanken op vakantie? In dit Europese land liggen de brandstofprijzen het laagst

Tanken in Nederland is tegenwoordig duurder dan in veel andere Europese landen. Als je dus een autovakantie gepland hebt staan, loont het in veel gevallen om over de grens te tanken. Maar in welk vakantieland liggen de brandstofprijzen nu het laagst?

In Nederland staat de benzineprijs (Euro 95 of E10) gemiddeld op 1,903 euro per liter, de diesel op 1,811 euro per liter en de LPG-prijs op 1,021 euro per liter. Deze forse prijzen hebben onder andere te maken met het feit dat Nederland de hoogste accijnzen op benzine heeft in Europa en daarnaast ook hoge btw rekent voor brandstof. Ook de olieprijs op de wereldmarkt, de geopolitieke situatie en de vraag naar brandstof kunnen de prijs aan de pomp beïnvloeden.

Goedkoop tanken op vakantie? Hier ben je het goedkoopst uit

Nu is het natuurlijk ook wel leuk om te weten wat de prijzen voor benzine, diesel en LPG zijn in andere landen in Europa. Hiervoor hebben we de brandstof-monitor van de ANWB geraadpleegd. En wat blijkt? In Polen, Zweden en Luxemburg ben je het goedkoopst uit voor benzine en in Kroatië, Tsjechië en Spanje voor diesel. Rijd je auto op LPG? Dan is tanken het voordeligst in Polen, Luxemburg en Tsjechië.

Goedkoop tanken op vakantie: een handig overzicht

Hieronder zie je een overzicht van alle brandstofprijzen van goedkoop naar duur.

Benzine

Polen: 1,341 euro per liter

Zweden: 1,463 euro per liter

Luxemburg: 1,471 euro per liter

Oostenrijk: 1,529 euro per liter

Spanje: 1,549 euro per liter

Groot-Brittannië: 1,564 euro per liter

België: 1,598 euro per liter

Duitsland: 1,666 euro per liter

Frankrijk: 1,691 euro per liter

Finland: 1,698 euro per liter

Noorwegen: 1,706 euro per liter

Denemarken: 1,864 euro per liter

Diesel

Kroatië: 1,331 euro per liter

Tsjechië: 1,375 euro per liter

Spanje: 1,397 euro per liter

Luxemburg: 1,413 euro per liter

Polen: 1,425 euro per liter

Zweden: 1,506 euro per liter

Oostenrijk: 1,539 euro per liter

Hongarije: 1,548 euro per liter

Duitsland: 1,597 euro per liter

Frankrijk: 1,644 euro per liter

Portugal: 1,644 euro per liter

Groot-Brittannië: 1,648 euro per liter

Noorwegen: 1,658 euro per liter

Italië: 1,673 euro per liter

België: 1,703 euro per liter

Denemarken: 1,785 euro per liter

Zwitserland: 1,888 euro per liter

LPG

Polen: 0,624 euro per liter

Luxemburg: 0,648 euro per liter

Tsjechië: 0,686 euro per liter

Italië: 0,697 euro per liter

België: 0,766 euro per liter

Portugal: 0,892 euro per liter

Spanje: 0,933 euro per liter

Frankrijk: 0,964 euro per liter

Duitsland: 1,032 euro per liter

Oostenrijk: 1,127 euro per liter

Groot-Brittannië: 1,160 euro per liter

Zwitserland: 1,338 euro per liter

Reacties