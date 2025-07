Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is waarom mensen direct opstaan in een vliegtuig na de landing

Iedereen die weleens gevlogen heeft, kent het moment vast wel: het ‘riemen vast’-lampje gaat uit en ineens staan mensen massaal op uit hun stoel. Tassen worden uit de bagagebakken getrokken, de rij vormt zich in het gangpad en dat terwijl de deuren van het vliegtuig nog niet eens open zijn.

Niet gevaarlijk, wel irritant.

Niet als laatste vliegtuig in of uit

Deze groep mensen lijkt een beetje op de mensen die veelte vroeg gaan staan bij de gate tijdens het boarden. Beide groepen willen niet als laatste het vliegtuig in óf uit. „Het is chaos in de cabine: ellebogen in je gezicht, bagage van alle kanten en mensen die hun plek in de rij proberen op te eisen”, zegt Katy Nastro van reisdienst Going tegen Huffpost. „Sommigen hebben haast, maar veel mensen willen vooral niet de laatste zijn.”

Er kunnen legitieme redenen zijn om snel uit het vliegtuig te willen. Bijvoorbeeld als je een overstap moet halen of een noodgeval hebt. In zulke gevallen laten mensen dat vaak even weten, en wordt er ruimte voor ze gemaakt. Maar vaker gaat het om ongeduld, stress of simpelweg kuddegedrag: als één iemand opstaat, volgen er snel meer.

Jodi Smith wijst erop dat het gedrag zelden met slechte bedoelingen is. „Het is meestal een mengsel van stress, gewoonte en het simpele feit dat mensen na urenlang zitten even willen staan of rekken.” Toch zorgt het wel voor onnodige drukte in het gangpad, en soms zelfs voor irritatie of opstootjes.

Officieel mag het niet

Maar wist je dat je officieel mag pas opstaan als het lampje uit is? In sommige landen, zoals Turkije, kun je zelfs een boete krijgen als je eerder opstaat. In de praktijk zijn luchtvaartmaatschappijen iets coulanter, zeker tijdens lange vluchten.

„Wil je tijdens de vlucht even lopen of je benen strekken? Prima, zolang het cabinepersoneel niet bezig is met service”, aldus Smith.

Vermijd een discussie

Word je gek van het geduw in het gangpad? Dan kun je volgens experts beter niet in discussie gaan. „Als iemand je passeert, vraag dan rustig of diegene een aansluiting moet halen”, adviseert Nastro. „Zo niet, kun je vriendelijk uitleggen dat iedereen er sneller uit is als de rijen gewoon netjes afgaan.”

Een andere tip is om een plek aan het raam te boeken en lekker te blijven zitten tot het grootste deel van de passagiers is uitgestapt. Zo vermijd je de chaos en vertrek je in alle rust.

