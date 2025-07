Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Autovakantie gepland staan? ANWB waarschuwt voor grote drukte op deze wegen

In regio Zuid gaat de zomervakantie vrijdag weer van start en dat betekent ook meteen grote drukte op de wegen. Gezinnen trekken er massaal met de auto op uit en de ANWB verwacht dan ook grote drukte op de wegen in Nederland, maar óók in het buitenland.

Volgens de ANWB Verkeersinformatie begint de ellende vrijdag al. Rond het middaguur kan het verkeer al vastlopen, waarbij er vooral veel oponthoud is op wegen in Noord-Brabant, het midden van het land, Gelderland en op de A2/A27 van Utrecht naar het zuiden. Verkeer rond Amsterdam moet ook nog eens rekening houden met de afgesloten A10 Zuid richting Amersfoort. Bij de Duitse grenzen is het ook dringen geblazen: controles zorgen daar voor een hoop extra vertraging.

Drukte wegen in Frankrijk

Ook over de grens blijft het druk. Vakantiegangers die onderweg zijn naar Frankrijk, moeten ook rekening houden met de nodige oponthoud. In Frankrijk wordt met name zaterdag drukte verwacht op de A7, de Autoroute du Soleil, en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. Hoewel de gevreesde zwarte zaterdag dit jaar pas op 2 augustus valt, is het in de zomer elke zaterdag druk op de vakantieroutes. Tel daar ook nog eens de start van de Tour de France bij zaterdag in Lille, en je snapt dat er daar ook veel drukte wordt verwacht. Mensen die door Lille rijden, moeten rekening houden met een hoop lokale wegen die zijn afgesloten.

Drukte wegen Zwitserland

Ook in Duitsland wordt zaterdag de nodige drukte verwacht, met name ten zuiden van München en bij Hamburg. Ook zijn er wegwerkzaamheden bij Frankfurt (A66) en op de A8 Stuttgart-Karlsruhe bij Pforzheim. In Duitsland wordt op zo’n 1200 plekken aan de weg gewerkt, wat zorgt voor veel vertraging. Mensen die willen genieten van de frisse berglucht in Zwitserland zullen ook rekening moeten houden met oponthoud. De San-Bernardinotunnel op de A13 is tot 12 juli doordeweeks in beide richtingen afgesloten tussen 22.00 en 05.00 uur. Omrijden kan via de San-Bernardinopas of de Gotthardtunnel (A2).

Oponthoud in Oostenrijk

Tot slot wordt in Oostenrijk ook drukte verwacht op de route A10/A11 (Salzburg naar Villach) naar Slovenië en Kroatië. Op de Fernpas, de B179, wordt ook veel vakantieverkeer verwacht. Hou er ook rekening mee dat vakantieverkeer in Tirol in het weekend overdag niet via binnenwegen de files mag omzeilen.

