Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aruba als wellness-bestemming: zo haal je ultieme rust uit je Caraïbische vakantie

Opladen op vakantie betekent voor iedereen iets anders: de een haalt energie uit lange hikes door de bergen, de ander geniet van een all-inclusive resort aan het strand en weer een ander laadt op door vooral veel te feesten. Metro onderging een bijzondere wellness-vakantie en neemt je mee naar het paradijselijke Aruba. Zo haal je de meeste rust en wellness uit je Caraïbische vakantie.

We tippen je wat je wil weten: van do’s en don’ts naar de beste restaurants en de activiteiten die je kunt ondernemen.

Wellness-vakantie op Aruba

Voor velen is ‘wellness’ een ietwat besmet woord, het klinkt voor hen te zweverig. Maar wellness betekent niks anders dan welzijn. En voor Metro’s Roos betekent wellness natuur, rust, ontspanning en bezinning. En alhoewel Aruba door velen gezien wordt als een eiland waar je heerlijk op het strand ligt en dat is ’t dan wel zo’n beetje, schuilt er zoveel meer in deze Caraïbische parel. Op meerdere plekken op het eiland kun je verschillende vormen van yoga beoefenen, wat, ondanks de hitte, ook voor niet-geoefende sporters goed te doen is.

Een bijzondere vorm van wellness: snorkelen. Met een masker voor je ogen en een ademtuut in je mond, ben je, als je ondergedompeld bent, vrijwel één met de natuur. Je hoort alleen je eigen adem en het water en dat is op zichzelf al mindful. Onder water hoef je met weinig anders bezig te zijn dan met ‘hey, wat een leuke vis’. Geïnteresseerd in koraal? Dan raden we je een boottochtje aan, zie je meteen ook veel van de omgeving van het eiland. Snorkelen vanaf Mangel Halto kan ook, dan zwem je vanaf het strand iets verder de zee in. Let wel altijd op eventuele stromingen en laat iemand weten dat je het water ingaat. Weet wel: koraal is een levend wezen en bedreigd. Raak het dus niet aan.

Kom tot rust op de Caraïben

Als je Aruba echt wil beleven, de cultuur wilt proeven en tot rust wil komen, zouden we eerder voor Eagle Beach kiezen dan Palm Beach. In het bijzonder is Manchebo Resort een soort hemel op aarde. Kleinschalig doch ruim, een heerlijk rustig strand, dagelijks gratis yoga of pilates en een geweldig uitzicht. Dit resort is meer gericht op Europeanen en daarom minder kolossaal en juist geënt op persoonlijke service. En het eten? Dat zit ook helemaal snor. Minpuntje: je legt er iets meer voor neer dan bij de doorsnee hotels op Aruba. Maar goed, dan heb je ook wat.

De lekkerste restaurants op Aruba

Aan lekker eten is op Aruba geen gebrek. Zelfs als je een picky eater bent, is er genoeg keuze voor je. Maar goed, ondergetekende is alles behalve een picky eater, dus Metro kon genoeg restaurants voor je testen. Voor een fancy dinner na een dagje zonnen op het strand zit je goed bij Screaming Eagle of familiebedrijf Papiamento, waar je al sinds 1983 de echte Arubaanse keuken proeft. Verwacht veel vis op het menu – mahi mahi, garnalen én kreeft in één gerecht bij Papiamento – en (bij Screaming Eagle) een full bar. Dat betekent simpel gezegd zoiets als: verzin een drankje, wij maken ’t. Onze tip: probeer een spicy passionfruit Margarita.

Ben je meer van de low-key-opties, dan zijn Zeerover en Eduardo’s Hideaway de plekken voor jou. Vooral Zeerover kunnen we voor een bijzonder lekkere ervaring niet genoeg aanbevelen. Je zit pal aan ’t water, kiest welke vis je wil, en je krijgt patat, garnalen, bakbanaan, ingelegde rode ui en cornbread voorgeschoteld. Die laatste twee zijn optioneel, maar als ervaringsdeskundige zegt Metro: ga ervoor. Je eet met je handen, dus bereid je voor om enigszins vies te worden, maar het is de lekkerste ‘simpele’ maaltijd die je zal eten. Eduardo’s Hideaway biedt als volgende tip zoveel opties dat ’t je begint te duizelen, maar op de beste manier. Voor de mensen die een gezonde levensstijl najagen is dit een van de beste plekken op Aruba.

Ben je niet zo van het gezonde eten op vakantie? Dan kunnen we je één dessert in het bijzonder aanraden: bolo du cashupete. Simpel gezegd: een taart met cashewnoten. Maar dit zijn niet zomaar cashewnoten, het geheel heeft iets weg van een notenboter-achtige fudge, is heerlijk moist (dat dat een naar woord is, vergeten we even) en niet te zoet. Dit wil je.

Tot slot tippen we nog The Westdeck: in Oranjestad en mooi aan het water gebouwd. Ideaal als pitstop als je de stad aan het verkennen bent.

🌴 Aruba Aruba maakt deel uit van de ‘Nederlandse’ ABC-eilanden: Aruba, Bonaire, Curaçao. Toch is Aruba voor veel Nederlanders nog redelijk onbekend terrein en komen hier meer Amerikanen op af. Dat betekent echter geenszins dat het onderdoet aan Bonaire of Curaçao: Aruba is alleen al door de energie die je op het eiland voelt, uniek. Je kunt hier betalen met Amerikaanse dollars of de Arubaanse florijn (leuk souvenir: de 50 cent-munt is vierkant). Met het vliegtuig doe je er om en nabij 10 uur over om dit eiland te bereiken, waar het overgrote deel van de bevolking Engels spreekt, maar je veel Papiamento, Nederlands en Spaans hoort.

Wandeling langs de klif

Een hoogtepunt van de reis die Metro maakte: een mindful walk bij zonsondergang vanaf kapel Alto Vista. Klinkt heel zweverig, is het niet. Het is een prachtige, stille wandeling door het ruigere, oostelijke deel van Aruba, langs een klif. Aan de westkust van Aruba is de Caraïbische zee rustig, kabbelend en ideaal om in te loungen met een opgeblazen band rond je middel. Aan de oostkust is het een heel ander verhaal. Terwijl je wandelt, hoor je niets anders dan felle wind en het geweld van de golven tegen de klif. Wil je loskomen van je drukke (kantoor)leven en je gedachten even uitzetten? Maak deze wandeling. Wij deden dat onder begeleiding van Maria Pucci en dat kunnen we jou ook ten zeerste aanbevelen.

Creatieve uitlaatklep

Nog zo’n verrassende ontdekking die wij deden over Aruba: er is veel meer kunst en cultuur op ’t eiland dan je in eerste instantie misschien zou denken. Niet alleen is er een indrukwekkende street art-tour in San Nicolas, je kunt ook zelf aan de slag. Wij mochten de kwast in de hand nemen bij Indra Zievinger, een zeer bekwame en behulpzame kunstenares uit Trinidad & Tobago, nu woonachtig in Aruba.

Zelfs als je weinig tot geen schilderkunsten bezit (zoals ondergetekende), vertrek je met een waar kunstwerk, dankzij de sturende hand van Indra. (Zeer) leuke bijkomstigheid: man Ferry verzorgt gedurende de workshop de drankjes en kookt een maaltijd die in een sterrenrestaurant niet zou misstaan. Goed om te weten: deze schilderworkshops zijn zeer populair, dus als je weet dat je naar Aruba gaat, boek ‘m dan (ver) van tevoren.

Handige woorden Het Papiaments is een van de meest gangbare talen op Aruba. Het is een Creoolse taal die ontstaan is uit een mix van Afrikaans, Frans, Engels, Spaan, Portugees en Nederlands. Dit zijn zinnetjes of woorden die goed zijn om te onthouden: Bon bini: welkom

welkom Bon dia/tardi/nochi: goedemorgen/middag/avond

goedemorgen/middag/avond ( Masha) danki: veel dank/dankjewel

veel dank/dankjewel Con ta bai: hoe gaat het?

hoe gaat het? Por fabor: alsjeblieft

alsjeblieft Di nada: geen dank

geen dank Pasa un bon dia: een fijne dag

Wellness op Aruba

Wat we je tot slot nog van harte kunnen aanbevelen, is een (vroege) wandeling door Nationaal Park Arikok. Het liefst doe je dit met een gids, die je van alles kan vertellen over de bijzondere flora en fauna en over de mensen die oorspronkelijk op Aruba woonden. Wist je dat er in dit park grotschilderingen van ruim 1100 jaar oud te vinden zijn? Een ideale activiteit voor natuurliefhebbers.

Als je nog twijfelde over een eventuele vakantie op Aruba, gaan we er vanuit dat je je keuze nu wel hebt gemaakt. Binnen de kortste keren sta je op luchthaven Koningin Beatrix en hoor je ‘bon bini!’.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Reacties