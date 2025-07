Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In 2024 ging driekwart van de Nederlanders op vakantie, gemiddeld twee keer

Alhoewel het leven voor veel mensen steeds duurder wordt – dat was vorig jaar ook al het geval – ging maar liefst driekwart van de Nederlanders op vakantie in 2024. Gemiddeld genomen gingen mensen zelfs twee keer op vakantie.

Dat Nederlanders ondanks gestegen kosten tijd en geld vinden om op vakantie te gaan, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederlanders gingen in 2024 twee keer op vakantie

In de zomer van 2024 ging het om 72 procent van de Nederlanders (van 15 jaar of ouder) die op vakantie gingen. In totaal ging het dat jaar om 21,6 miljoen vakanties, waarvan de gemiddelde duur negen dagen was. Gemiddeld betaalden Nederlanders 77 euro per dag. En het meest populaire land om naartoe te gaan? Frankrijk. Mocht je ’t eens in een andere hoek zoeken, dan heeft Metro een goede reistip voor je: Aruba.

Nederlanders betaalden op vakantie dus zo’n 77 euro per dag, wat neerkomt op zo’n 709 euro per vakantieganger voor de totale reis. Dat is dus wederom een gemiddelde. Het bedrag dat een vakantie per dag kost, is gestegen: in 2022 betaalde je nog ‘maar’ 66 euro per dag voor een vakantie. Voor de totale reis betaalde je per persoon 628 euro.

Hoewel een zomervakantie gemiddeld negen dagen lang was, waren rondreizen en toertochten een stuk langer. Als mensen zo’n soort reis aangaan, zijn ze gemiddeld zestien dagen weg. Mensen die in hun eigen vakantiehuis of in een toercaravan op een vaste standplaats verblijven, bleven dertien dagen weg. Recreatieve vakanties waren het kortst met gemiddeld zes dagen.

Tips

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Vorige Volgende

Reacties