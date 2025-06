Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zwoele zomer? Deze plekken in Europa blijven heerlijk koel

Zomer in Europa staat voor zon, terrasjes en ijsjes. Maar de laatste jaren lijkt de zomer steeds vaker te veranderen in een broeierige overlevingstocht. De temperaturen tikken de 40 graden aan, steden worden ovens en zelfs aan zee is het soms nauwelijks uit te houden. Geen zin in plaknachten of zweetdruppels bij elke stap?

Goed nieuws: Europa kent nog genoeg vakantieparels waar het lekker koel blijft, óók in juli en augustus.

Metro neemt je mee naar plekken waar je kunt ademhalen, waar de nachten fris zijn en waar je overdag wél buiten wil zijn. Of je nu houdt van ruige natuur, stille dorpjes of actieve uitjes: dit zijn fijne plekken voor een ‘coolcation‘.

1. Lofoten in Noorwegen voor verkoeling tussen fjorden en vissershutten

Wie ooit in de zomer naar Noord-Noorwegen is geweest, weet: de Lofoten zijn magisch. Ruige bergen, fjorden die glinsteren in het lage zonlicht en kleurrijke vissershuisjes aan het water. Overdag is het zelden warmer dan 20 graden en door de middernachtzon kun je tot diep in de nacht buiten zijn zonder het koud te krijgen.

Hier wandel je naar verlaten uitzichtpunten, maak je een kajaktocht langs zeehonden of spot je walvissen op open zee. En dat allemaal zonder weg te smelten in de hitte. Neem een trui mee voor ’s avonds en je bent klaar voor de ultieme natuurvakantie.



2. Saas-Fee in Zwitserland voor een zomer in de sneeuw

In Saas-Fee, diep in de Zwitserse Alpen, is het alsof de tijd even stilstaat. Ook tijdens de zomer. Geen auto’s, geen massa’s toeristen, maar wel frisse berglucht, groene alpenweiden en witbesneeuwde toppen. Zelfs in augustus liggen de temperaturen hier meestal tussen de 10 en 20 graden.

Wandelen, mountainbiken of zelfs zomerskiën, het kan hier allemaal. En terwijl Zuid-Europa zucht onder hittegolven, trek jij een fleecevest aan om ’s ochtends naar de bakker te wandelen. Bonus: het uitzicht op de Matterhorn of de gletsjer is elke dag anders, maar altijd adembenemend.



3. Faröer-eilanden voor een ruige oase van rust

Ver weg van de drukte en midden in de Noord-Atlantische Oceaan liggen de Faröer-eilanden. Denk aan kliffen, schapen, mistige bergen en stilte. Veel stilte. In de zomer schommelt de temperatuur tussen 11 en 13 graden, perfect voor lange wandelingen zonder oververhitting.

Hier draait alles om de natuur. Je spot papegaaiduikers aan de kust, ontdekt verlaten dorpjes en rijdt over wegen die dwars door de wolken lijken te lopen. En misschien het fijnst: toeristen zijn hier zeldzaam. Dit is echt ontsnappen.



4. Sopot in Polen voor een frisse strandvakantie

Voor wie wel zon en zee wil, maar geen 40 graden, is Sopot een goede bestemming tijdens de zomer. Dit charmante stadje aan de Baltische Zee combineert een levendige boulevard met frisse zeelucht. In augustus wordt het zelden warmer dan 22 graden en ’s avonds koelt het prettig af.

Je vindt er stranden, spa’s, goed eten én de langste houten pier van Europa. Combineer Sopot met een stedentrip naar Gdańsk en je hebt een afwisselende vakantie die niet in het zweet eindigt.



5. Berchtesgaden in Duitsland voor een Alpenlucht zonder hittegolf

Net over de grens bij Oostenrijk ligt Berchtesgaden, een regio vol bossen, meren en bergen. Hier wandel je door koele dalen, neem je een frisse duik in het Königsmeer of bezoek je het indrukwekkende ‘Adelaarsnest’.

De temperaturen liggen in de zomer meestal tussen de 15 en 20 graden. Ideaal om actief bezig te zijn zonder oververhit te raken. En ’s avonds? Dan gooi je met plezier een deken over je heen op het balkon van je berghut.



6. Pori in Finland voor jazz, bossen en een frisse bries

Pori ligt aan de westkust van Finland en is de thuishaven van één van Europa’s oudste jazzfestivals. In de zomer is het er levendig, maar nooit druk. De temperaturen? Overdag rond de 20 graden, ’s nachts fris en rustig.

Of je nu door de bossen wandelt, langs de kust fietst of gewoon je hoofd leegmaakt in een houten sauna: Pori is de perfecte plek voor mensen die hun vakantie liever kalm, groen en koel houden.



