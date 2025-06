Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zonder reisverzekering op vakantie? ‘Liggend vervoer vanuit Bali kost je zomaar 25.000 euro’

Iedereen weet het: zonder reisverzekering op vakantie gaan is niet… handig. Het is ‘erop gokken dat het wel goed komt’. Vaak komt het goed, maar toch. Eén op de tien Nederlanders neemt de gok en gaat ongedekt door een verzekering op reis.

Zonder reisverzekering naar verre oorden gaan, kan behoorlijke (financiële) consequenties hebben. 10 procent van de Nederlanders pakt het reizen op die manier aan (of beter gezegd: niet aan). Een kwart van de onverzekerden bezuinigt op de reisverzekering omdat ze denken dat ze voorzichtig genoeg zijn op reis en hen dus niets overkomt. Dat blijkt uit onderzoek van alarmcentrale Eurocross.

Kosten zónder reisverzekering

Wie zonder reisverzekering z’n vakantie viert, is word door Eurocross gewaarschuwd. Medische kosten in het buitenland kunnen namelijk (tien)duizenden euro’s hoger uitvallen dan in Nederland. Angela Looyé van de alarmcentrale: „Juist op reis gebeuren onverwachte dingen. Een valpartij of voedselvergiftiging is zo gebeurd. De kosten in het buitenland kunnen dan enorm oplopen.”

Standaard zorgverzekeringen vergoeden vaak alleen tot het Nederlandse tarief.

De kosten van medische zorg in het buitenland kunnen enorm verschillen met Nederland. Een beenbreuk in een privékliniek in Spanje kan bijvoorbeeld oplopen tot 30.000 euro, terwijl dit in Nederland gemiddeld 3000 euro kost. Liggend vervoer van Bali naar Nederland? Reken maar op kan zo’n 25.000 euro. Een blindedarmoperatie in een Amerikaans ziekenhuis dan? Die kan qua kosten oplopen tot 50.000 euro (tegenover 2500 euro in Nederland).

Voor eigen rekening

Zonder reis- of aanvullende zorgverzekering is het verschil voor eigen rekening. Dit speelt niet alleen bij verre reizen, maar ook binnen Europa. „Maar standaard zorgverzekeringen vergoeden vaak alleen tot het Nederlandse tarief”, zegt Looyé. „De rest moet je zelf bijbetalen, tenzij je aanvullend verzekerd bent of een reisverzekering hebt.”

Voor sommige landen is het verstandig om je extra te verzekeren, schreef Metro eerder. ‘In sommige landen moet je mogelijk flink bijlappen, omdat de kosten voor gezondheidskosten daar veel hoger liggen.’

Onzekerheid en onwetendheid over de reisverzekering

Van de onverzekerden zegt 21 procent de kosten zelf te zullen betalen. Nog eens 22 procent heeft geen idee wie dat zou doen. Een kwart van de onderverzekerden gaat ervan uit dat ze voorzichtig genoeg zijn om ongelukken te voorkomen. En 16 procent noemt een reisverzekering simpelweg te duur.

Looyé: „Voor gemiddeld 10 euro per maand kun je een doorlopende reisverzekering afsluiten. Daarmee voorkom je dat een ongeluk op vakantie ook nog een financiële ramp wordt.”

