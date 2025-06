Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel Nederlanders zijn bang dat hun smartphone gestolen wordt op vakantie: dít kun je er aan doen

Nu de zomervakantie weer voor de deur staat, blijken veel Nederlanders zich zorgen te maken over de veiligheid van hun spullen op reis. Met name de smartphone blijkt een dierbaar bezit: een groot deel van de Nederlanders is bang dat deze gestolen wordt. Maar hoe kun je dit nu voorkomen? Metro deelt wat handige tips.

De vergelijkingssite Overstappen.nl ondervroeg meer dan duizend Nederlanders over hun vakantie. En wat bleek? Een zorgeloze vakantie is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Een aanzienlijk deel van de ondervraagden maakt zich namelijk zorgen over hun bezittingen. De smartphone blijkt voor de meeste mensen het meest dierbare bezit: bijna de helft van de ondervraagden (49,06 procent) zegt bang te zijn voor diefstal van hun mobiele telefoon. Per leeftijd blijken de verschillen groot:

In de leeftijd van 18-34 jaar is 72,46 procent hier bang voor

In de leeftijd van 35-54 jaar is 50,95 procent hier bang voor

Van de 55-plussers is 40,22 procent hier bang voor

In het onderzoek waren meerdere antwoorden mogelijk. Zo bleek 43,74 procent van de ondervraagden bang te zijn dat hun paspoort werd gestolen, 45,43 procent bang dat hun pinpas of creditcard gestolen zou worden en 26,5 procent bang dat hun contant geld gestolen zou worden.

Hoe voorkom je dat je smartphone wordt gestolen?

Maar hoe kun je jezelf nu beschermen tegen de diefstal van je smartphone? Met een reisverzekering kun je in ieder geval een hoop ellende voorkomen, maar wat ook helpt is je telefoon extra goed beschermen. In plaats van je telefoon in je tas of jaszak dragen, kun je hem vastmaken aan een koord en deze om je nek onder je kleding hangen. Zo is de kans dat je telefoon gestolen wordt een stuk kleiner. Laat je je telefoon overdag in je vakantieverblijf liggen? Leg hem dan op een veilige plek. In je hotelkamer kun je hem in een kluisje opbergen en in een vakantiehuisje zou je hem in je koffer kunnen bewaren als deze een slot heeft.

Beperk de schade met deze tips

Ook is het belangrijk om voor je reis een aantal maatregelen te treffen. Hiermee voorkom je niet dat je telefoon gestolen wordt, maar kun je wel een hoop ellende voorkomen.

Maak een schermfoto van het IMEI-nummer van je telefoon en mail deze naar jezelf: dit is een uniek nummer van 15 cijfers dat verbonden is aan je telefoon. Je ziet het nummer als je *#06# intoetst. Als je telefoon gestolen is, zet de politie het IMEI-nummer op www.stopheling.nl. Dit is een lijst met registratienummers van gestolen spullen. Als de dief probeert je telefoon te verkopen is de kans groter dat hij of zij gepakt wordt als je IMEI-nummer in die lijst staat. De koper ziet namelijk dat het om een gestolen telefoon gaat als hij het IMEI-nummer checkt.

Stel vingerafdruk-ontgrendeling in: een dief kan altijd stiekem over je schouder meekijken om achter je ontgrendelcode te komen. Een vingerafdruk-ontgrendeling is een stuk veiliger. Zo komt de dief niet in je telefoon en heeft hij/zij geen toegang tot je persoonlijke gegevens.

Maak kopieën: zet voor je vakantie een kopie van je foto’s en bestanden in de cloud. Als je mobiel op vakantie gestolen wordt, ben je in ieder geval niet al je foto’s en bestanden kwijt.

Zet ‘Zoek mijn telefoon’ aan: dankzij deze instelling kun je zien waar je mobiel is. Ook kun je je mobiel vanaf een afstand blokkeren met een toegangscode. Zo blijven je gegevens in ieder geval veilig.

