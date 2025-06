Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ga je vliegen, zet dan deze telefoon-functie uit om hoge kosten te voorkomen

Een vakantie is al duur genoeg, dus het laatste wat je wil is voor onvoorziene kosten te komen staan. En toch kan dit zomaar gebeuren: veel reizigers vergeten namelijk om voor het vliegen een belangrijke functie op hun telefoon uit te zetten, waardoor ze zomaar honderden euro’s aan roamingkosten kwijt kunnen zijn.

Het gaat hierbij om een functie op je telefoon waarvan veel mensen zich niet eens bewust zijn dat deze aan staat, namelijk de autoplay-functie. Dit is een functie waarbij een video of andere media-inhoud automatisch begint met afspelen als je een webpagina opent of als een ander item klaar is met afspelen. Deze functie heb je in apps zoals YouTube of Instagram, maar ook op websites.

Gevaar van autoplay

Volgens Georgia Brivida, reisexpert van Sim Local, kan deze functie thuis geen kwaad. „Het is prima als je thuis op je wifi zit, maar als je in het buitenland zit en per megabyte betaalt, kan je data in een mum van tijd opraken. Gewoon door je telefoon te gebruiken zoals je dat normaal zou doen.” Wanneer je op het vliegveld aan het wachten bent op je bagage en de tijd probeert te doden door even door social media te scrollen of een video te streamen, kan je dataverbruik al snel oplopen.

Voor het streamen van een video op een platform zoals YouTube of Netflix verbruik je voor slechts 10 minuten al snel 100 MB aan data. Met scrollen op TikTok verbruik je ongeveer 20 MB, terwijl je door te internetten al snel 10 MB kunt verbruiken. Met het luisteren naar muziek of een podcast verbruik je ongeveer 15 MB. Als jij op een gemiddelde vakantiedag meerdere keren Google raadpleegt, Google Maps gebruikt, even via Whatsapp belt en regelmatig door Instagram scrolt, zit je al snel aan 300 MB-verbruik op één dag. Doe je dit ook de rest van de week, dan kunnen de kosten hoog oplopen.

Zo zet je voor het vliegen autoplay uit op je telefoon

Deze hoge kosten kun je makkelijk voorkomen door de autoplay-functie op je telefoon uit te zetten. Hiervoor moet je naar de verschillende apps gaan en de autoplay-functie handmatig uitzetten. Bij YouTube ga je bijvoorbeeld naar de YouTube-app, klik je op je profielicoon, ga je naar instellingen, algemeen en schakel je ‘afspelen in feeds’ of ‘autoplay’ uit. Bij sociale media-apps als Facebook, Instagram of X open je de app, ga je naar je profielpagina, zoek je naar instellingen voor ‘video’ of ‘media’ en schakel je het automatisch afspelen van video’s uit.

