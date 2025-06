Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pas op voor boetes: dit zijn de ‘gekste’ verkeersregels in het buitenland

Wat een onschuldige vakantierit lijkt, kan in het buitenland onverhoopt uitlopen op een bonnenregen. Vrolijk in je slippers achter het stuur stappen of een flitsapp op je smartphone gebruiken is namelijk niet in elk land toegestaan. De verkeersregels in Europa zijn soms net een tikje anders.

In Nederland werden de boetes dit jaar flink opgeschroefd. Zo kost onnodig links rijden op een autoweg of snelweg je 270 euro als je gepakt wordt. En rechts inhalen levert een boete van maar liefst 300 euro op. In het buitenland gelden er niet alleen andere hoogtes van boetes, maar (soms) ook andere regels.

Vreemde verkeersregels in het buitenland

Geen slippers achter het stuur

In Spanje en Frankrijk is rijden met slippers aan (of blote voeten) bij wet verboden. Schoenen moeten dus aan de achterkant vastzitten. In Frankrijk is de boete 90 euro, terwijl de boetes in Spanje variëren tussen 80 euro en 200 euro.

Verboden om flitsapps te gebruiken

In Nederland kunnen we niet zonder apps als Flitsmeister en Waze. Dit soort flitsapps zijn zogenoemde radarmelders, maar die zijn niet overal legaal. In Duitsland en Frankrijk zijn de apps verboden om te gebruiken. Doe je dat toch? Dan kun je in Duitsland een boete van 75 euro krijgen. Ook bijrijders of andere passagiers mogen dit soort apps niet gebruiken in die landen. In Frankrijk ligt het bedrag flink hoger, daar moet je 1500 euro aftikken als je gepakt wordt.

In sommige landen is zelfs het hebben van een flitsapp illegaal, of je ‘m nou gebruikt of niet. Dat is het geval in Zwitserland, Turkije, Ierland en Slowakije.

🚗 Een verkeersboete in het buitenland Het loont doorgaans om een verkeersboete uit het buitenland zo snel mogelijk te betalen, omdat je dan een soort korting krijgt. Betaal je ‘m helemaal niet? Dan kan je naam worden opgenomen in het buitenlandse opsporingsregister.

Auto wassen op zondag

In Zwitserland is de zondagsrust heilig. Daarom is het in sommige delen van het land verboden om op zondag je auto te wassen, dit zou te veel lawaai maken. Boetes komen niet vaak voor, maar kúnnen wel voorkomen. Het is vooral een sociale misser.

Topless rijden

In Spanje is het, naast het dragen van slippers, ook verboden om geen shirt te dragen tijdens het rijden. Duitsland is juist weer een van de weinige landen waar je helemaal naakt mag rondrijden. Daar zien ze de auto namelijk als een privéruimte. Mocht je in een ongeluk verzeild raken, is het nog wel de vraag of je verzekeraar dit dekt.

Roken in de auto

In Frankrijk, België en Italië mag je volgens de verkeersregels niet roken als er minderjarigen aanwezig zijn in de auto. In Italië geldt dit verbod ook bij de aanwezigheid van zwangere vrouwen.

In Nederland mag dit nog wel, al pleiten Nederlandse kinderartsen al jaren voor een verbod op roken in auto’s. Kinderarts Jasper Been becijferde dat de concentratie fijnstof in een auto waarin wordt gerookt tot 11 keer hoger oploopt dan in de gemiddelde kroeg voordat het rookverbod in de horeca werd ingevoerd. Volgens studies scheelt het verbod behoorlijk wat blootstelling aan schadelijke tabaksrook.

Reacties