Vakantie in eigen land? Zo haal je het maximale uit je staycation en bespaar je tegelijk geld

Steeds meer Nederlanders slaan dit jaar de zomervakantie over. Deels omdat ze de rijen op Schiphol niet zien zitten, maar vooral uit financiële noodzaak. Gelukkig hoeft thuisblijven niet saai te zijn. En wie toch weg wil, kan met een paar slimme trucs flink besparen.

Het leven is fors duurder geworden. De inflatie neemt toe en dat merkt vrijwel iedereen. Huizenprijzen, boodschappen, energie: het wordt allemaal duurder.

Door de aanhoudende inflatie, hoge brandstofprijzen en gestegen verblijfskosten, overweegt een groeiend aantal Nederlanders deze zomer een zogeheten staycation: een vakantie thuis of dicht bij huis. Volgens recent onderzoek van de ANWB past 1 op de 3 Nederlanders de vakantie aan, vanwege de stijgende prijzen. Een andere conclusie is dat 85 procent aangeeft te willen reizen, terwijl dat in 2023 en 2024 nog 9 op 10 mensen was.

Wat is een staycation?

Een staycation is een samentrekking van ‘stay’ (thuisblijven) en ‘vacation’ (vakantie). In plaats van de koffers te pakken voor een vliegreis of een huisje in Frankrijk, kiezen mensen ervoor om vakantie te vieren in hun eigen huis of directe omgeving.

De redenen hiervoor zijn uiteenlopend: het geld, het klimaat, of simpelweg omdat men minder behoefte heeft aan het gedoe van reizen. Maar een staycation is meer dan ‘gewoon thuis zijn’: het is bewust tijd nemen om te ontspannen, leuke dingen te doen en uit de dagelijkse sleur te stappen, zonder ver te reizen.

Waarom kiezen steeds meer mensen voor een staycation?

Volgens economen komt de groeiende populariteit van de staycation vooral door de ‘stapeling van kosten’: boodschappen, huur/hypotheek, energie én vakantie zijn allemaal duurder geworden. „Mensen moeten keuzes maken, en dan valt de vakantie soms als eerste af”, aldus het Nibud.

Toch hoeft dat niet te betekenen dat je zomer verpest is. Of je nu thuisblijft of toch op reis gaat: met een beetje creativiteit én planning kun je alsnog het echte vakantiegevoel creëren, zonder je spaarrekening te plunderen.

Zo maak je van je staycation een echte vakantie

Wie thuisblijft, doet er goed aan om dat net zo serieus te nemen als een echte reis. Psychologie Magazine en Greenwheels geven tips. Plan vooraf wanneer je vrij bent, blokkeer werk of klusjes, en maak een simpele planning om elke dag iets bijzonders te doen. Denk aan een themadag met wereldkeuken (zoals zelf tapas of sushi maken), een natuurdag met een lange wandeling en picknick, of een culturele dag waarin je een museum of expositie in een andere (of je eigen) stad bezoekt. Of ga eens met een toeristenbootje het water op.

Met apps zoals Social Deal, ActieVanDeDag of Vakantieveilingen scoor je bovendien makkelijk betaalbare uitjes. En wie wel uit zijn huis wil, maar niet wil betalen voor een hotel, kan overwegen om via platforms als HomeExchange tijdelijk van huis te ruilen met iemand anders in Nederland.

Kies alternatieve vakantiebestemmingen

Voor wie toch graag even de grens over wil, zijn er nog genoeg manieren om de kosten binnen de perken te houden. Zo blijkt uit cijfers van de ANWB dat reizen buiten de schoolvakanties vaak honderden euro’s scheelt. Ook het kiezen van minder populaire bestemmingen – zoals Slovenië, Noord-Spanje of de binnenlanden van Polen – kan een flink verschil maken. Soms loont het ook om vanaf een andere luchthaven te vliegen: vertrek bijvoorbeeld niet vanuit Schiphol, maar vlieg vanaf Düsseldorf, Eindhoven of Rotterdam.

Kook zelf of eet zoals de locals

Daarnaast loont het om een accommodatie met keuken te boeken. Zelf koken – zelfs maar de helft van de tijd – scheelt aanzienlijk in de kosten. Hoe toeristischer de locatie, hoe duurder. Kies dus niet voor de plekken die reisgidsen aanprijzen, maar kijk waar de lokale bevolking eet of drinkt. Dan kun je ook besparen op je vakantie en waarschijnlijk is het eten nog lekkerder en gezonder ook.

Ook duurzaam reizen kan verrassend betaalbaar zijn: via NS International of Interrail zijn er steeds meer goedkopere treindeals in Europa te vinden, zeker als vroeg boekt. Kijk ook naar last minutes, maar let wel op: dit is niet altijd goedkoper.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

