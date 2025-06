Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Europa wil gratis rolkoffer in vliegtuig verplicht stellen: wordt vliegen er dan wel goedkoper op?

Het Europees Parlement zet een nieuwe stap richting duidelijkere regels voor handbagage in het vliegtuig. Als het aan de Transportcommissie ligt, krijgen passagiers voortaan het recht om gratis een rolkoffer mee aan boord te nemen.

De maatregel moet een einde maken aan verwarring en extra kosten rond handbagage, maar zal vermoedelijk ook zorgen voor duurdere vliegtickets. Zijn deze nieuwe regels dan eigenlijk wel gunstig voor de reiziger?

Eén standaard voor rolkoffer als handbagage

De kern van het voorstel: elke reiziger moet recht krijgen op minimaal 7 kilo handbagage met een maximale gezamenlijke omtrek van één meter. Daarmee komt het Europees Parlement tegemoet aan de kritiek op het ontbundelen van vliegtickets. Veel maatschappijen adverteren met lage prijzen, maar rekenen extra kosten voor bagage, stoelselectie of eten. Dat maakt de uiteindelijke prijs ondoorzichtig, vinden consumentenorganisaties.

Prijsvechters als Ryanair en Transavia zijn mede groot geworden met deze aanpak. Sinds vorig jaar vraagt ook Transavia geld voor handbagage. Het doel: extra inkomsten én minder drukte in de cabine.

Dat zorgt voor veel verwarring, onder andere over het wel of niet mee mogen nemen van een rolkoffer, onder reizigers, meldde Metro eerder.

Rechter en toezichthouders steunen het voorstel

Al in 2014 oordeelde het Europees Hof dat het in rekening brengen van handbagage in strijd is met de regels als het gaat om een redelijke hoeveelheid. De Spaanse mededingingsautoriteit legde vorig jaar miljoenenboetes op aan vijf luchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, voor het beprijzen van handbagage.

Met het nieuwe voorstel wil het Europees Parlement nu een uniforme regel vastleggen voor alle EU-landen. Dat moet zorgen voor minder misverstanden bij het instappen en duidelijkere ticketprijzen.

Gratis rolkoffer kan hogere kosten betekenen

Toch klinkt er ook kritiek. Brancheorganisatie Airlines for Europe vindt dat luchtvaartmaatschappijen vrij moeten blijven in hun prijsbeleid. Volgens directeur Ourania Georgoutsakou leidt de verplichting tot hogere basistarieven voor reizigers die geen handbagage nodig hebben. Ook de internationale luchtvaartkoepel IATA is tegen, omdat het voorstel ingrijpt in de vrijheid van prijsvorming binnen de EU.

Daarnaast blijft de vraag hoe het in de praktijk werkt: in veel toestellen is nu al te weinig ruimte om alle handbagage in de cabine kwijt te kunnen, ondanks investeringen in grotere bagagevakken. Dat is dan ook een van de redenen waarom reizigers regelmatig worden gevraagd hun rolkoffer gratis in te checken, zodat deze alsnog in het bagageruim vervoerd kan worden.

Nog geen definitieve invoering

De Europese lidstaten moeten het voorstel later dit jaar nog goedkeuren. De verwachting is dat de nieuwe regels pas eind 2025 in werking treden. Tot die tijd blijft het verschil tussen luchtvaartmaatschappijen groot en is goed opletten bij het boeken nog steeds noodzakelijk, zeker als het gaat om deze bagagetrucs.

