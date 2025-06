Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder geld terug bij vertraging: EU wil vliegcompensatie fors beperken

Wie straks met flinke vertraging op zijn vakantiebestemming aankomt, krijgt mogelijk veel minder geld terug. De EU-landen zijn het namelijk eens geworden over nieuwe regels die de rechten van luchtvaartpassagiers flink inperken.

Na twaalf jaar onderhandelen kwamen de ministers van transport deze week tot een akkoord. Vooral de regeling rond financiële compensatie bij vertraging wordt flink uitgekleed.

De oude én de nieuwe regels voor geld terugkrijgen

Op dit moment heb je bij een vertraging van meer dan drie uur recht op een vergoeding. Bij vluchten tot 1500 kilometer is dat 250 euro, tussen 1500 en 3500 kilometer 400 euro, en op langeafstandsvluchten tot 600 euro (bij meer dan vier uur vertraging).

Onder het nieuwe voorstel gaat de lat een stuk hoger liggen. Voor vluchten tot 3500 kilometer komt er een vaste vergoeding van 300 euro, maar pas als je vlucht meer dan vier uur vertraagd is. Voor verre reizen, vanaf 3500 kilometer, krijg je nog maximaal 500 euro, en pas na zes uur vertraging.

Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC is dit een forse verslechtering. „De meeste vertragingen zijn tussen de twee en vier uur. Daardoor raken veel reizigers hun compensatie kwijt”, legt de organisatie uit aan RTL. Ook luchtvaartmaatschappijen zijn overigens niet tevreden: zij willen dat de drempels nóg verder omhoog gaan, naar vijf uur voor korte vluchten en negen uur voor lange.

Niet alleen maar slecht nieuws

Toch zitten er ook verbeteringen in het voorstel. Zo worden luchtvaartmaatschappijen verplicht om bij annulering snel een alternatieve vlucht aan te bieden. Lukt dat niet binnen drie uur, dan mag je als passagier zelf iets regelen en de kosten verhalen, tot wel vier keer de originele ticketprijs.

Het is belangrijk om te weten dat het plan nog niet rond is. Het Europees Parlement moet er nog mee instemmen en kan de plannen aanpassen of zelfs tegenhouden. Kortom: de kans is groot dat je in de toekomst minder terugkrijgt bij vertraging, maar er komen ook nieuwe rechten bij. De komende maanden wordt duidelijk hoe het voorstel er uiteindelijk écht uit komt te zien.

