Cybercriminelen loeren op vakantiegangers: ‘Zomertijd is piekseizoen voor digitale oplichters’

Voor veel Nederlanders betekent de zomerperiode: koffers pakken, vliegtuig in én verstand op nul. Maar voor cybercriminelen is dit juist het moment om toe te slaan. „De zomervakantie is bij uitstek een kans voor online oplichters om onoplettende vakantiegangers te misleiden”, waarschuwt cybersecurity-expert Martin Krämer tegen persbureau ANP.

En dat gebeurt vaker dan je denkt.

Cybercriminelen liggen op de loer

In de aanloop naar de vakantieperiode stijgt het aantal digitale aanvallen flink. Vooral e-mails met nepboekingen of zogenaamd onweerstaanbare reisdeals zijn populair onder oplichters. „Mensen klikken soms achteloos op een link in een mailtje dat lijkt te komen van hun luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie”, zegt Krämer. Maar achter die link zit vaak malware verstopt, die toegang geeft tot persoonlijke data of bankgegevens.

Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo.

Volgens Krämer is het belangrijk om aanbiedingen altijd kritisch te bekijken. „Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo.” Zijn advies: boek alleen via officiële websites en controleer altijd het e-mailadres van de afzender.

Gevaren van openbare wifi netwerken

Op reis is het verleidelijk om even snel in te loggen op de gratis wifi van het hotel of vliegveld. Toch is dat een van de grootste risico’s, stelt Krämer. Op drukke plekken zetten criminelen soms nepnetwerken op.

Wie daarop inlogt, geeft onbedoeld toegang tot gevoelige gegevens. „Gebruik liever je eigen mobiele databundel of maak verbinding via een VPN. Daarmee voorkom je dat criminelen jouw inloggegevens of privé-informatie onderscheppen.”

Meer dan een wachtwoord nodig

Ook de beveiliging van je apparaat zelf verdient aandacht. Een sterk wachtwoord is een goed begin, maar niet genoeg. Krämer raadt aan om tweestapsverificatie (2FA) in te schakelen en, waar mogelijk, biometrische beveiliging te gebruiken. „Zorg dat je apparaat traceerbaar is en stel in dat je data op afstand kunt wissen. Zo houd je controle, zelfs als je je telefoon kwijtraakt.”

Een dagelijkse check op updates van apps en besturingssystemen helpt daarnaast om kwetsbaarheden te dichten waar hackers misbruik van kunnen maken.

Maar niet alleen technische beveiliging telt mee. Ook je gedrag op sociale media kan je kwetsbaar maken. Het lijkt onschuldig om vakantiefoto’s of je locatie te delen, maar dat levert cybercriminelen waardevolle informatie op. „Met die data kunnen ze overtuigende phishingberichten maken, speciaal gericht op jou.”

Voorbereiding maakt het verschil

Wie zijn digitale zaken goed op orde heeft, voorkomt onnodige stress tijdens de vakantie. Een digitale back-up van paspoorten, boekingen en belangrijke documenten is geen overbodige luxe, benadrukt Krämer: „Het zorgt ervoor dat je altijd toegang hebt tot cruciale informatie, zelfs als je apparaat uitvalt of gestolen wordt.”

Zijn slotboodschap: „Met een paar simpele maatregelen kun je veel ellende voorkomen. Het kost weinig moeite, maar het geeft je een stuk meer rust en daar draait vakantie uiteindelijk om.”

