Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Prijzen campings buiten Nederland flink verhoogd, dit betaal je gemiddeld

Hoewel je voor kamperen in Nederland nog steeds iets meer betaalt dan het Europees gemiddelde, hebben campinghouders in de rest van Europa hun prijzen het afgelopen jaar flink verhoogd.

Dat blijkt uit cijfers van campingspecialist ACSI, die net als ieder jaar bijna 10.000 campings in meer dan dertig landen inspecteerde. Nederlandse campinghouders verhoogden hun prijzen met 5 procent, in de rest van Europa was dat gemiddeld 7,7 procent.

Gemiddelde prijzen van campings in Europa

De gemiddelde overnachtingsprijs op een Nederlandse camping is 36,33 euro voor een gezin van vier personen. Dat is 54 cent boven het Europese gemiddelde. Dat ligt op 35,79 euro voor een campingnacht in het hoogseizoen van 2024 met twee volwassenen en twee kinderen in een caravan, inclusief stroom en toeristenbelasting. In 2023 kostte een kampeernacht in Europa gemiddeld 33,22 euro.

🏕️ Groeiend aantal Nederlanders blijft in eigen land Vorige week schreef Metro dat een groeiend aantal Nederlanders een zogenoemde staycation overweegt: een vakantie thuis of dicht bij huis. Dat zou te wijten zijn aan de aanhoudende inflatie, hoge brandstofprijzen en gestegen verblijfskosten. Volgens recent onderzoek van de ANWB past een op de drie Nederlanders de vakantie aan vanwege de stijgende prijzen. Een andere conclusie is dat 85 procent aangeeft te willen reizen, terwijl dat in 2023 en 2024 nog negen op de tien mensen was.

ACSI nam dit jaar voor het eerst campings in Albanië en Montenegro mee. De Oost-Europese nieuwkomers liggen met hun prijzen onder het Europese gemiddelde. De goedkoopste campingprijs gaat nog naar Bosnië-Herzegovina (20,87 euro), maar vlak erna komen Montenegrijnse campings met 22,35 euro. Albanese campinghouders rekenen gemiddeld 26,06 euro.

Kroatië en Noorwegen duurder, Italië goedkoper

Vooral Kroatische en Noorse campings schroefden hun prijzen flink op. Dat is te verklaren. Volgens ACSI-directeur Ramon van Reine is er na de invoering van de euro in Kroatië flink in het land geïnvesteerd. Bovendien is een Kroatië een geliefd land onder Europese kampeerders.

Noorwegen is ook populair, en dat is terug te zien in de prijzen. Sinds 2022 zijn de prijzen op Noorse campings verdubbeld. Eerst lagen de campings qua prijzen onder het Europese gemiddelde, nu staan ze juist in de top vijf. Dat heeft onder meer te maken met de hoge inflatie in 2022 en 2023 en met flinke investeringen in duurzaamheid en ecotoerisme.

Waar Italiaanse campings in 2023 nog het duurst waren, zouden zij inmiddels de concurrentie uit omringende landen en van elkaar voelen. De gemiddelde overnachtingsprijzen daalde met 6 procent tot 55,64 euro. Daarmee staan ze vierde op de Europese ranglijst. Ook Zweden werd goedkoper, de prijzen daalden met 3,5 procent tot onder de 30 euro.

Duitsland en Frankrijk

In Duitsland (37,74 euro) en Frankrijk (38,62 euro) betaal je gemiddeld net iets meer dan in Nederland. Spaanse, Oostenrijkse en Deense campings kruipen richting een gemiddelde prijs van 50 euro per nacht. België is met een gemiddelde overnachtingsprijs van 32,67 euro juist goedkoper dan ons land. Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn al jaren onbetwist de populairste vakantiebestemmingen onder Nederlanders. Naar Portugal en Kroatië reizen we juist minder.

Reacties