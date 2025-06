Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo maak je het beste bommetje in het zwembad volgens de wetenschap

Wanneer heb je voor het laatst een bommetje in het zwembad gemaakt? En was dat een spectaculaire plons, of viel het tegen? In Nieuw-Zeeland weten ze precies hoe je indruk maakt met een sprong in het zwembad.

Daar draait alles om de Manu: een sprong waarbij je met je billen eerst het water in duikt om een gigantische waterzuil de lucht in te jagen. Nu heeft de wetenschap eindelijk ontrafeld wat die plons nou echt perfect maakt.

Onderzoekers keken naar tientallen video’s van Manu-liefhebbers op TikTok en YouTube. Ze gingen vervolgens zelf aan de slag met 3D-geprinte duikrobots, hogesnelheidscamera’s en flinke bakken water. Wat blijkt? De ideale plons zit ‘m niet in kracht waarmee je het water raakt, maar in techniek.

De V-vorm doet het ‘m

De winnende houding is een scherpe V. De springer komt het water in, met het lichaam in een hoek van zo’n 45 graden, met de benen en romp schuin naar buiten en de billen voorop. Wat daarna volgt, is het belangrijkste onderdeel: een snelle achterwaartse rol onder water, gecombineerd met een plotselinge strekking van het lichaam. Zo ontstaat er een grote luchtbel onder het oppervlak, die vervolgens instort en als een fontein omhoog knalt. Succes verzekerd.

Maar let op: timing is alles. Te vroeg strekken? Dan ontsnapt de luchtbel nog voordat ‘ie volledig gevormd is. Te laat? Dan is de bubbel al ingestort en blijft je spetterende entree uit. Volgens experimenten met zogeheten splashbots is het geheim om ongeveer halverwege de val onder water uit te vouwen. Milliseconden kunnen het verschil maken tussen applaus en een flauwe plons.

Bommetje als topsport

De Manu is echt niet alleen een vakantiespelletje: het is een serieuze sport. Sinds 2024 is er zelfs een wereldkampioenschap bommetjes maken: de Z Manu World Champs. Daar worden deelnemers niet alleen beoordeeld op hoe hoog het water opspuit (soms meer dan 10 meter!), maar ook op stijl, geluid en lef. Meten is weten: jury’s gebruiken nu zelfs onderwatermicrofoons en speciale analyseplatforms om de perfecte sprong te beoordelen.

Toch benadrukken kenners: het moet wel leuk blijven. Het draait niet alleen om cijfers, maar vooral om lol en een beetje chaos hoort erbij. Want wat is er nou lekkerder dan met een overdreven plons het zwembad op stelten zetten?

