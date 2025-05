Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel geld geven Nederlanders dit jaar uit aan vakantie

Vakantie is ons heilig, en daar mag best wat geld aan op. Uit het jaarlijkse onderzoek van de ANVR blijkt dat Nederlanders dit jaar gemiddeld 2376 euro uitgeven aan hun vakantie. Dat is een stijging van 100 euro ten opzichte van 2024.

Daarmee lijkt de reislust zich weinig aan te trekken van de economische tegenwind.

Het bedrag komt neer op ongeveer 100 euro per persoon per dag, inclusief boeking en uitgaven op locatie. Maar wie denkt dat iedereen op de centen let, heeft het mis: 14 procent van de Nederlanders trekt meer dan 4000 euro uit voor hun vakantie.

Op vakantie naar zon en zee

Met het vakantiegeld in aantocht, boekt 45 procent van de Nederlanders hun vakantie korter van tevoren dan voorheen. Opvallend genoeg zegt 6 op de 10 dat inflatie geen invloed heeft op hun plannen. Wel geven mensen met schoolgaande kinderen aan wat vaker te kiezen voor minder luxe, korter weg of dichter bij huis.

Wat doen we met dat vakantiebudget? Volgens het onderzoek kiest 62 procent voor meer zon, rust en ontspanning. Maar er is ook volop animo voor belevenissen en rondreizen. Sommigen boeken één lange trip, anderen spreiden hun vakantiedagen over meerdere kortere vakanties.

Pakketreis maakt comeback

Ook het soort reis dat we boeken verandert. 36 procent kiest voor een pakketreis, een stijging ten opzichte van vorig jaar en bijna terug op het niveau van 2019. Vooral omdat mensen zich realiseren dat ook een flexibele rondreis onder de pakketreizen valt.

De meerderheid (55 procent) reist met het vliegtuig, waarbij Schiphol het populairste vertrekpunt is (63 procent). Toch winnen buitenlandse luchthavens bij de grens aan terrein, met een gezamenlijk aandeel van 15 procent.

En waar halen we onze inspiratie vandaan? Familie, vrienden en websites met aanbiedingen staan bovenaan. Maar ook social media, reviews en reisgidsen spelen een rol. Slechts 9 procent laat zich nog inspireren door een fysiek reisbureau.

Reacties