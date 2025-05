Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vlucht gemist, wat nu?

Hijgend kom je aan bij de gate, maar de deur is al dicht. Vlucht gemist. Wat nu?

Een vliegticket kan aardig in de papieren lopen. Luchvaartmaatschappijen kampen met allerlei problemen. Een tekort aan vliegtuigen, arbeidskracht en reserveonderdelen.

Vlucht gemist

Of je nu te laat bent omdat je simpelweg niet op tijd van huis bent vertrokken, of door externe factoren (zoals vertraging met de NS of een lange file op de snelweg): de luchtvaartmaatschappij is in principe niet verplicht om iets voor je te regelen.

Toch kan het geen kwaad om je naar de balie van de luchtvaartmaatschappij op de luchthaven te haasten. Soms mag je mee op een volgende vlucht tegen een gereduceerd tarief. Dit is overigens geen officieel recht, maar een gebaar van coulance.

Als het gaat om een overstap die je mist doordat je eerste vlucht vertraagd was, liggen de kaarten gunstiger. De maatschappij moet je doorgaans kosteloos omboeken naar een volgende vlucht als je de vluchten op één ticket hebt geboekt. Bij langdurige vertragingen heb je daarbovenop recht op verzorging zoals eten, drinken en soms zelfs een hotelovernachting. Ook kan er zelfs sprake zijn van financiële compensatie, afhankelijk van de afstand en de duur van de vertraging.

Andere mogelijkheden om je geld terug te vragen

Een andere route om je geld terug te vragen is via je reisverzekering. Helaas dekt een reisverzekering bijna nooit als het je eigen ‘schuld’ is dat je de vlucht hebt gemist. Als je je vlucht moet omboeken door ziekte kun je vaak wel geld terugkrijgen. Als je je vlucht hebt gemist omdat er lange rijen op het vliegveld stonden, kun je proberen om een claim bij de luchthaven neer te leggen via je rechtsbijstandverzekering. Hiervoor heb je wel bewijs nodig, zoals foto’s van de rijen.

Ook het bedrag via je je creditcardmaatschappij terugvragen is het proberen waard. Er kan een regeling zijn die gemiste vluchten deels vergoedt, mits je de reis daarmee geboekt hebt. De dekking verschilt sterk per aanbieder.

Vlieg je met een ticket dat je via een boekingssite hebt gekocht, dan kan het extra ingewikkeld zijn. Omdat je dan vaak niet rechtstreeks contact hebt met de luchtvaartmaatschappij, kan omboeken of restitutie lastiger en tijdrovender zijn.

Luchthavenbelasting

Meestal heb je dus geen recht op terugbetaling van je ticket. Maar er is één onderdeel dat je wél kunt terugvragen: de luchthavenbelasting. Dit is een toeslag die luchtvaartmaatschappijen afdragen aan luchthavens per passagier.

Als je niet hebt meegevlogen, is die heffing nooit gebruikt. Je kunt deze kosten vaak online terugvragen via de website van de luchtvaartmaatschappij. Let op: sommige maatschappijen rekenen administratiekosten voor het terugstorten, waardoor het bedrag dat je terugkrijgt kan tegenvallen. Soms is het bedrag zelfs lager dan de administratiekosten.

