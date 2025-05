Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vliegtickets duurder, toch pakken Nederlanders massaal het vliegtuig

Vliegtickets zijn flink duurder dan vorig jaar, maar dat houdt Nederlandse vakantiegangers niet tegen om het vliegtuig te pakken. Dit jaar gaan minder mensen met de auto of trein op vakantie.

Het dagelijks leven werd in april gemiddeld 4,1 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar geleden, meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijzen van vliegtickets droegen het meest bij aan de stijging van de inflatie.

Internationaal vliegen veel duurder

In april waren internationale vluchten 20,8 procent duurder dan een jaar geleden. April 2025 telde meer vakantiedagen dan april 2024, doordat de meivakantie vroeg viel. Rond feestdagen en in vakanties zijn prijzen van goederen en diensten gerelateerd aan toerisme hoger omdat er dan meer mensen op vakantie gaan.

✈️ Oorzaken van duurdere vliegtickets Vliegtickets worden de komende jaren duurder, omdat de havengelden van Schiphol flink gaan stijgen. Een deel van die kosten moeten luchtvaartmaatschappijen doorberekenen in hun tickets. Luchtvaartmaatschappijen kampen überhaupt met allerlei problemen. Een tekort aan vliegtuigen, arbeidskracht en reserveonderdelen.

Vakantiegangers pakken het vliegtuig

Nederlandse vakantiegangers gaan ondanks de hogere prijzen deze zomer weer massaal met het vliegtuig op vakantie, zelfs vaker dan vorig jaar. Volgens onderzoek van reisbrancheorganisatie ANVR kiest 55 procent van de Nederlanders ervoor om te reizen met het vliegtuig dit jaar. Vorig jaar was dit 51 procent. „De positieve trend voor zowel eigen vervoer als reizen met de trein zet niet door”, concludeert de ANVR.

Schiphol is met 63 procent veruit het populairste vliegveld, gevolgd door Eindhoven Airport (13 procent). Wel groeien de buitenlandse luchthavens, in België en Duitsland, vlak bij de grens gestaag. Samen bedienen zij al 15 procent van de reizende Nederlanders, komt naar voren uit het onderzoek.

Ongeveer 34 procent gaat dit jaar met de auto op pad, vergeleken met 38 procent in 2024. De populariteit van de trein daalt volgens de onderzoekers van 5 naar 3 procent. Eerder tipte Metro hoe je in Europa goedkoper met de trein kunt reizen.

Hoge inflatie geen invloed op plannen

Voor zes op de tien Nederlanders heeft de nog altijd hoge inflatie geen invloed op hun vakantieplannen voor deze zomer. „Het enige verschil dat we kunnen ontdekken is dat mensen met schoolgaande kinderen vaker kiezen om minder activiteiten ter plaatse te ondernemen, minder luxe accommodaties te boeken of kiezen voor een kortere vakantie of een vakantie dichter bij huis”, stelt de koepelorganisatie. De ondervraagden geven dit jaar gemiddeld 2376 euro uit aan een vakantie, 100 euro meer dan vorig jaar.

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door marktonderzoekers van GfK/NIQ, werden ruim duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd. Volgens ANVR is het onderzoek representatief voor de Nederlandse bevolking in die leeftijdscategorie.

