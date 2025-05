Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel vliegkilometers maken Nederlanders per jaar

Nederlanders vliegen in een jaar tijd opgeteld ongeveer net zoveel kilometers als ze met de auto rijden. In 2024 ging het in totaal om ongeveer 100 miljard vliegkilometers. Dat is 2,5 miljoen keer de wereld rond.

Dat becijferde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Voor het onderzoek hebben 4000 mensen een vragenlijst ingevuld.

Verschillen vliegkilometers

„Vooral mensen in een gunstige financiële situatie maken veel vliegkilometers”, concludeert het KiM – niet geheel verrassend – op basis van eigen onderzoek naar vlieggedrag. Vliegtickets zijn immers duur. Daarbij gaat het zowel om privéreizen als zakelijke trips met het vliegtuig.

De helft van alle gevlogen kilometers werd door 9 procent van de bevolking afgelegd. Een groot deel van de volwassen (50 procent) inwoners vliegt zelfs geen enkele kilometer.

De gemiddelde vliegafstand van personen uit de hoogste huishoudinkomensgroep (meer dan 165.000 euro per jaar) ligt tussen de 14.000 en 16.000 km per jaar. Voor mensen uit huishoudens beneden het modale inkomen (ongeveer 58.000 per jaar) is dat gemiddeld minder dan 4000 km per jaar. De leeftijdsgroep 50-60 jaar legt de grootste afstand per jaar van alle leeftijdsklassen af, gevolgd door jongeren (25-29 jaar)

Meeste vluchten vanaf Schiphol

De meeste vluchten maken Nederlanders vanuit eigen land, met Schiphol als belangrijkste vliegveld. Ongeveer 13 procent koos in 2024 voor vertrek vanaf een luchthaven in België of Duitsland. Dat percentage was ongeveer gelijk aan eerdere metingen, in 2013 en 2016. „Vooral bewoners van de grensregio’s kiezen voor een luchthaven over de grens. De belangrijkste redenen om dat te doen zijn nabijheid en prijs.” Een ander vliegveld kiezen is een veelgehoorde tip bij het vinden van goedkopere vliegtickets.

Vakantie is de voornaamste reden om te vliegen. Met name vakantiegangers hechten minder aan hun vliegbestemming dan zakelijke reizigers. „Een deel van hen had net zo goed naar een andere bestemming kunnen reizen.”

CO2-compensatie

Een kleine minderheid van 6 procent koos bij de laatste vliegreis voor een vorm van CO2-compensatie, bijvoorbeeld door een kleine extra betaling te doen voor bosprojecten. Bomen nemen CO2 op, al zijn de afgelopen jaren ook diverse onderzoeken gedaan waarin de uitkomst was dat zulke projecten niet voldoende opleveren om de uitstoot van vliegtuigen geheel goed te maken.

De meeste ondervraagden gaan ervan uit dat ze in de toekomst ook blijven vliegen. „Mensen met een sterk klimaatbesef vliegen minder ver, compenseren vaker en hebben vaker het voornemen om minder te vliegen”, voegen de onderzoekers eraan toe.

