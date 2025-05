Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waar we niet naartoe gaan: deze vakantielanden zijn uit de gratie bij Nederlanders

Frankrijk, Spanje en Duitsland blijven de onbetwiste vakantietoppers onder Nederlanders. Maar terwijl miljoenen mensen zich jaarlijks richting die vertrouwde bestemmingen begeven, blijven sommige landen op de Nederlandse vakantieradar opvallend leeg. Wat zeggen de cijfers over de vakantielanden die we massaal links laten liggen?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hield bij waar we de afgelopen jaren onze koffers voor pakten. En dat laat niet alleen zien waar het druk is, maar juist ook waar we níét heengaan.

Minder reizen naar Portugal en Kroatië

Portugal staat bekend als zonnig en gastvrij, maar het trekt relatief weinig Nederlandse vakantiegangers. De afgelopen jaren waren het er zo’n 305.000, flink minder dan toplanden als Frankrijk (1,8 miljoen) of Duitsland (2,1 miljoen). Ook Kroatië blijft wat achter: 258.000 Nederlanders brachten er een vakantie door. Ter vergelijking: Italië verwelkomde bijna twee keer zoveel Nederlandse reizigers.

Verre reizen blijven achter

Vakanties buiten Europa lijken wat aan populariteit te verliezen. Azië trok in gemiddels zo’n 431.000 Nederlandse vakantiegangers. Noord-Amerika zag een nog grotere daling: van 365.000 naar 261.000 reizen. Of dat te maken heeft met hoge vliegtarieven, geopolitieke onrust of veranderende vakantiebehoeften, is niet helemaal duidelijk. Feit is wel: de langeafstandsvlucht wordt volgens de cijfers minder vaak geboekt.

Metro meldde onlangs dat geld een belangrijke oorzaak is van de dalende vakantieboekingen. Nederlanders vinden vakanties te duur geworden en boeken daarom minder of geen vakanties meer. Benieuwd wat je per gezin kwijt bent aan een vakantie? Ook dat zocht Metro voor je uit.

Niet iedereen gaat de grens over. Veel Nederlanders blijven graag dichter bij huis. Gelderland trok in 2023 met 169.000 vakantiegangers de meeste bezoekers, gevolgd door Limburg (109.000) en Noord-Holland (82.000). Wie dus dacht dat het rustig is in de Veluwe, heeft het mis.

Verre vakantielanden of vertrouwde plekken

De cijfers laten zien dat Nederlanders graag op bekend terrein blijven. De bekende zon- en strandbestemmingen blijven populair, terwijl verre vakantielanden of landen met minder massatoerisme achterblijven. Maar één ding is zeker: als je écht weg wilt van de massa, zijn er volop opties. Portugal, Kroatië of gewoon ergens in het buitenland waar je géén Nederlander tegenkomt op het terras: ze zijn er nog.

