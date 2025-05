Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bizarre TikTok-trend ‘raw dogging’ overgewaaid naar ov: ‘Manier om me-time terug te winnen’

Is het jou opgevallen dat sommige mensen domweg voor zich uit staren in het vliegtuig, de trein of de bus? Dat kan best kloppen: mogelijk doen ze aan ‘raw dogging’. Het fenomeen is al een tijd trending op TikTok en begon in de cabine van het vliegtuig, maar is nu overgewaaid naar het OV.

Grote kans dat je er nog nooit van hebt gehoord, want wat is raw dogging? Die term kan best vreemde associaties oproepen.

Wat is raw dogging?

Raw dogging betekent ‘iets op eigen kracht doen zonder dat je hier hulp bij nodig hebt’. De term wordt vooral gebruikt in straattaal, oorspronkelijk om seks zonder bescherming te omschrijven, maar de betekenis heeft zich uitgebreid naar andere contexten, bijvoorbeeld dat je in college zit zonder boeken of notities.

Simpelweg voor je uit staren

De trend is nu ook overgewaaid naar vliegtuigen waarbij het erop neerkomt dat gebruikers tijdens een lange vlucht helemaal niets doen. Geen film kijken, geen boek lezen, geen gesprek voeren met de persoon naast je, maar simpelweg voor je uit staren. Een kunst op zich, want de menselijke psyche zoekt natuurlijk voortdurend afleiding.

Dat is nogal een krachtmeting, kun je je voorstellen, en daarom delen TikTok-gebruikers massaal hun ervaringen. Het wordt gezien als de ultieme test voor je mentale focus.

Kritiek op de trend

De trend stuitte op nogal wat kritiek, want hoe gezond is het echt om pak ‘m beet twaalf uur lang alleen maar voor je uit te staren naar de vliegtuigstoel voor je? Want ook een slokje water, een maaltijd, een toiletbezoek en de nachtrust worden gezien als afleiding. Alles onder het mom van hyperfocus en zelfbeheersing.

De meningen van experts zijn nogal verdeeld en er wordt veel scherpe kritiek geuit, denk aan uitdroging, bloedstolsels en zelfs de dood, vanwege het langdurig zonder water zitten.

Openbaar vervoer

Toch kon deze kritiek de trend niet stoppen. Ook het openbaar vervoer in de VS is inmiddels terrein voor de challenge, schrijven Fortune en Telegraaf. Voor medepassagiers kan dat best ongemakkelijk zijn: beeld je maar eens in dat je tegenover iemand zit die zijn blik constant naar voren heeft gericht.

Verklaring voor raw dogging in het OV

Deskundigen denken te begrijpen waarom de trend inmiddels is verplaatst naar het OV. Zij vermoeden dat het voor mensen een manier is om hun ‘me-time’ terug te winnen; ze zien het als zelfzorg. Bovendien geeft het een gevoel van controle en autonomie. Tijdens de reistijd kun je zelf bepalen wat je doet, schrijft Fortune.

En terecht: deze ‘wakkere luiheid’ zou best eens een goede, zo niet de beste, verdediging zijn tegen het overschot aan informatie dat je dagelijks binnenkrijgt. Het geeft je de tijd je gedachten te ordenen en jezelf los te koppelen van alle prikkels. Ook lijkt het te passen binnen de bredere trend van de dopamine-detox, waar Metro eerder over schreef.

