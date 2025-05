Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Record: zoveel passagiers stapten het afgelopen jaar in een vliegtuig van Ryanair

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het afgelopen boekjaar een recordaantal van iets meer dan 200 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 9 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De groei komt volgens Ryanair ondanks vertragingen bij de leveringen van nieuwe Boeing-vliegtuigen. Voor dit jaar rekent de budgetvlieger op een groei naar 206 miljoen reizigers.

In het voorgaande boekjaar vervoerde de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa nog 183,7 miljoen passagiers. Volgens Ryanair is de toename vooral te danken aan lagere ticketprijzen. Die prijzen gingen met 7 procent omlaag.

Ryanair zegt dat de boekingen voor het belangrijke zomerseizoen sterk zijn, maar dat het nog te vroeg is om een winstverwachting voor heel dit jaar uit te spreken. Ryanair wijst op onzekerheden door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar ook macro-economische en geopolitieke onzekerheden spelen een rol, aldus de onderneming.

Leveringsproblemen Boeing

De vliegmaatschappij had eerder vanwege de vertraagde leveringen van Boeing-toestellen de verwachtingen voor de passagiersgroei in dit jaar twee keer naar beneden bijgesteld. Oorspronkelijk werd op 215 miljoen passagiers gerekend. Boeing heeft te maken met vertragingen bij leveringen door onder meer een grote staking in fabrieken vorig jaar, waardoor de productie werd ontregeld.

Ryanair dreigde eerder deze maand ook nog te stoppen met bestellingen van Boeing-vliegtuigen als die duurder worden door de handelsoorlog van Trump. De Europese Unie heeft gezegd met heffingen op Boeings te kunnen komen als vergelding voor Amerikaanse tarieven. Ryanair is de grootste klant van Boeing in Europa.

Winst Ryanair

De nettowinst daalde in het eind maart afgesloten boekjaar met 16 procent tot ruim 1,6 miljard euro. Ryanair kondigde verder aan in de komende zes tot twaalf maanden voor 750 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

