Zoveel Nederlanders storen zich op vakantie aan landgenoten (en waarom)

Denk je rustig neer te ploffen op een zonnig terras ergens aan de Spaanse costa, zitten er ineens Nederlanders naast je die op luide toon klagen over het weer. Als je dat bloedirritant vindt, ben je niet de enige. 69 procent van de Nederlanders ergert zich op vakantie aan het gedrag van landgenoten.

Dat blijkt uit onderzoek van CheapTickets.nl onder 1042 volwassen Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard.

Vooral jongeren blijken wars te zijn van hun vakantievierende landgenoten (78 procent). Onder de rest van de ondervraagden gaat het om 69 procent. Het blijft vaak niet bij een ergernis hier en daar. Zo stelt 36 procent dat andere Nederlanders weleens van negatieve invloed zijn geweest op hun reiservaring. Bijna vier op de tien respondenten zegt er daardoor zelfs alles aan te doen om op vakantie hun landgenoten zoveel mogelijk te ontwijken.

„Lallende vriendengroepen, stelletjes op leeftijd met paspoorten en landkaarten in hun heuptasje of die ene buurman die constant langskomt voor een praatje. Je kunt de typische Nederlanders op vakantie vaak van mijlenver spotten”, zegt Mira van Houwelingen, Chief Marketing Officer bij CheapTickets.nl. Onze kledingkeuze verraadt ons, klonk eerder al. Nederland, praktisch ingesteld als we zijn, draaien hun hand niet om voor afritsbroeken.

Van Houwelingen gaat verder: „Veel mensen gaan op vakantie om er juist even tussenuit te zijn. Het laatste wat je dan wil, is alsnog het gevoel hebben dat je thuis bent. Maar misschien vinden we landgenoten juist zo irritant omdat we onszelf in ze herkennen.”

Luidruchtig en asociaal

„Vaak luidruchtig en een tikkeltje asociaal”, omschrijft een ondervraagde het gedrag van vakantievierende Nederlanders. Een ander stoort zich aan de onwil om zich aan te passen aan de lokale cultuur, gebruiken en gewoontes. Weer iemand anders verbaast zich over het vaak belabberde niveau Engels en het eindeloze geklaag over het weer en de prijzen.

Maar liefst één op de vijf ondervraagden is hierdoor zelfs bereid om meer geld te betalen voor een vakantie, als ze daarmee de garantie krijgen dat de gehele reis ‘landgenootvrij’ blijft. In Duitsland, Spanje en Frankrijk is de kans erg groot dat je landgenoten tegen het lijf loopt. Dit zijn namelijk de populairste vakantiebestemmingen onder Nederlanders. En deze juist niet.

Lokaal gedragen

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden zich op vakantie zoveel mogelijk ‘lokaal’ probeert te gedragen. Denk hierbij aan het spreken van de plaatselijke taal, meegaan in slaap- en eetritmes en andere dingen zoveel mogelijk af te kijken van de locals. Mannen (57 procent) voelen zich eerder onderdeel van het land van bestemming dan vrouwen (50 procent).

Van Houwelingen meent dat je meer uit je vakantie haalt als je je onderdompelt in de plaatselijke cultuur. „Maak een praatje met de locals, drink een cappuccino alleen in de ochtend en sluit je aan bij de siësta. Wat je ook doet, probeer vooral niet dezelfde routine aan te houden als in Nederland. Zoals een bekend Engels gezegde: When in Rome, do as the Romans do.”

Reacties