Op vakantie in Zweden? 5 must-visits op het ruige eiland Gotland

Wie aan Zweden denkt, denkt al snel aan eindeloze bossen, rode huisjes en uitgestrekte meren. Maar er is meer: het eiland Gotland aan de Zweedse oostkust. Vanaf Nynäshamn pak je (met de auto of zonder) de ferry en een grove 3,5 uur later rij je zo het eiland op en komt de rust, ongerepte natuur en karakteristieke Zweedse gezelligheid je tegemoet.

Op Gotland waan je je in een andere wereld. Dat merk je gauw genoeg als je met de auto over de rustige wegen toert. Het is niet voor niets de plek waar veel Zweden in de zomermaanden naartoe gaan om zich in hun vakantiehuizen (stuga’s) terug te trekken van de drukte van alledag.

5 tips voor het Zweedse Gotland

Dit zijn vijf plekken die je absoluut niet wilt missen tijdens je bezoek aan Gotland. Let op: een huurauto is handig, want veel plekken op het eiland zijn lastig bereikbaar met het openbaar vervoer.

1. Het rauwe, voormalig militair oefenterrein Bungenäs

Ooit een militair oefenterrein, nu een ruig natuurgebied met moderne architectuur en een bijzonder verhaal. Bungenäs is een plek waar je voelt dat er is geleefd; of juist niet, want in 1963 werd het terrein afgesloten voor publiek. De natuur had er jarenlang de vrije loop en in 2000 kocht een vastgoedontwikkelaar de grond om het bijzondere terrein, waar je meerdere bunkers tegenkomt en een oude leisteengroeve, intact te laten maar te voorzien van bijzondere designvilla’s.

Tip: ga langs bij Nyströms, een hippe bistro/bar in een oude kalkfabriek.

🇸🇪 Zweden in trek onder vakantiegangers in Nederland Steeds meer Nederlanders boeken een vakantie naar Zweden, zo blijkt uit onderzoek van reisbranchevereniging ANVR en marktonderzoeker NielsenIQ. De trend deed zijn intrede tijdens de pandemie (want: ruimte en afstand) en zet ook de jaren erna nog gestaag voort. Het aantal boekingen steeg in maart met meer dan de helft in vergelijking met vorig jaar. De reden? De (extreme) hitte in het zuiden van Europa, dat vertelt de woordvoerder van de reisbranchevereniging aan de NOS.

2. De ruige rotsen op Fårö

Vanaf het noorderlijke puntje van Gotland brengt een korte overtocht met de veerboot je op Fårö, het eiland waar de beroemde Zweedse regisseur Ingmar Bergman zijn thuis vond. Je komt hier vooral voor de natuur: de grillige kalkstenen rotsformaties op Langhammarsgubben en vergeet niet een stop te maken bij Gamla Hamn, waar de rotsformatie ‘Le Chien’ met een beetje fantasie inderdaad op een hond lijkt.

Tip: haal een ‘kanelbullar’ en koffie bij Sylvis Döttrar, volgens velen de beste bakkerij van het eiland.

3. Warm op in de havensauna van Burgsvik

Een van de fijnste (en meest Zweedse) ervaringen? Bastu, oftewel: sauna. De havensauna in Burgsvik wil je niet overslaan als je op Gotland bent. Voor slechts 60 Zweedse kronen kun je hier zweten met uitzicht op de zee en dompel je jezelf daarna onder in het ijskoude water van de Baltische zee. Vergeet je handdoek en badkleding niet en check van tevoren de (beperkte) openingstijden. In de zomer kan het er trouwens gezellig druk zijn.

4. Zweedse visgerechten bij Katthammarsviks Rökeri

Zin in vis? Ga dan lunchen bij Katthammarsviks Rökeri, een authentieke visrokerij aan de Oostkust van het eiland waar je de beste vis eet. Lekker casual aan picknicktafels aan het water of binnen in het restaurant. Alles is vers, lokaal en zo smaakvol dat je meteen wat mee naar huis wilt nemen. En je hebt geluk, want dat kan ook. Tijdens hoogtijdagen is de kans trouwens groot dat er een rij voor het restaurant staat, maar die is het wachten meer dan waard.

5. Slenter door middeleeuws Visby

Als je met de ferry op Gotland aankomt, sta je meteen in Visby: de hoofdstad van het eiland. De stad voelt als een openluchtmuseum en dat is het eigenlijk ook. Met zijn imposante stadsmuur, kronkelende straatjes en ruïnes is het niet moeilijk om te verdwalen in de tijd. Eet ergens klassieke Gotlandse saffraanpannenkoekjes, zoals in het leuke zaakje Ett Rum För Resande Café of bezoek de grootste ijswinkel van Europa met honderden smaken ijs: Glassmagasinet.

Goed om te weten: Gotland is op zijn levendigst in de zomermaanden: juni, juli en augustus. Ga je buiten deze maanden om? Check dan even of de plekken waar je heen wil (zoals Nyströms of Sylvis Döttrar) wel open zijn.

