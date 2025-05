Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Laat ik mijn stabiele leven los voor drie maanden avontuur?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Rosha (31), die zich eindelijk gesetteld voelt in Utrecht, maar nu toch weer wordt aangetrokken door het onbekende.

„Drie jaar geleden verhuisde ik naar Utrecht, naar een knus appartement in Lombok. Ik kende vrij weinig mensen in Utrecht, de stad was voor mij ook nieuw, maar na jaren van zwerven, relaties die kwamen en gingen, en tijdelijke banen, heb ik nu voor het eerst het gevoel: oké, dit klopt.

Ik heb een goede baan bij een creatief bureau, leuke collega’s, ik sport, ik heb vaste koffietentjes en een buurt waar mensen me inmiddels groeten. Gesetteld dus.

Maar nu kriebelt het. Al een paar weken. Ik merk het aan alles: ik zat gisteren in de bioscoop en die film speelde zich af op Hawaii. Ik kreeg meteen zin om drie maanden te gaan reizen en plande in mijn hoofd al een hele route, midden in die bioscoopfilm.

Ik denk er serieus over om mijn appartement tijdelijk onder te verhuren en mijn baan even los te laten – wie weet als sabbatical of misschien zelfs gewoon opzeggen en daarna zien wat er komt.

De stem in mijn hoofd

Maar dan komt de twijfel. Mijn moeder zei laatst: ‘Je hebt eindelijk een leven opgebouwd, en nu wil je dat weer op pauze zetten?’ Ze bedoelt het niet verkeerd, maar het blijft hangen. Want ik weet: als ik ga, zet ik mijn carrière op pauze. Geen garantie dat ik over drie maanden weer een vergelijkbare baan vind. Drie maanden onbetaald verlof is helaas geen optie.

Tegelijkertijd heb ik geen vaste relatie die op me wacht. Maar ja – ik ben 31. Moet ik niet juist nú doorpakken, terwijl ik eindelijk wat zekerheid heb, en thuis in Utrecht blijven? Weggaan betekent ook minder kans op een relatie.

Aan de andere kant: als ik nu niet ga, wanneer dan wel? Als ik straks wél in een relatie zit, of kinderen heb, of een hypotheek? Dan is dit soort vrijheid misschien voorgoed voorbij. Moet ik dan wachten op ‘het juiste moment’, of is dit juíst het moment?

Jullie lezen het: ik twijfel me suf. Wat zouden jullie doen? Moet ik het veilige pad blijven volgen dat ik net heb opgebouwd, of voor de vrijheid kiezen, met alle risico’s die daarbij horen?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Eline (28), die merkt dat een oude liefde haar blik op een nieuwe verliefdheid moeilijk maakt.

Linda raadt Eline aan om eerst los te komen van haar vorige liefde. „Iemand anders daten als je er niet klaar voor bent, dat blijft niet duren. Je verspeelt zijn tijd. En niemand heeft alles waar je naar verlangt. De perfecte partner bestaat niet. Eerlijkheid en trouw zijn de beste eigenschappen, als die er al zijn, heb je al een goede basis.”

Paula vindt dat ze wat meer op haar gevoel moet af gaan: „Je bent veel te veel aan het beredeneren”, merkt ze op.

„Veel sterkte”, wenst Peter haar toe. „Volgens mij ben je nog niet toe aan een andere relatie.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

