Deze types herken je op vakantie van mijlenver, van de zeikerd tot die gast die álles regelt

Jij doet op vakantie natúúrlijk je best om vooral maar niet die echte toerist uit te hangen. Misschien denken anderen daar wel totaal anders over, maar toch. Ze zijn er op vakantie echter volop, types waarvan je meteen weet hoe die in elkaar steken of wat voor karaktereigenschappen die Nederlandse vakantieganger heeft.

De ‘handdoekenlegger’, de ‘luidruchtige’ in het vliegtuig, de ‘foute grappen-maker’ tijdens een culturele activiteit. We kunnen allemaal wel types verzinnen die je tijdens je vakantie in binnen- of buitenland haast op zeker zult treffen. Cheaptickets heeft er ook vijf op een rij gezet. De verkoper van vliegtickets hield daarbij toeristen in het achterhoofd, waaraan velen ‘zich kapot ergeren’. Want ja, dat doen we op vakantie massaal, zie ook de Metro-video hieronder.

5 bekende types op vakantie

1. De verbinder (of Kees Kwartet)

Deze reiziger vindt het pas écht vakantie als je ’s avonds met de buren een wijntje drinkt en weet waar iedereen vandaan komt. Nodigt je uit voor een potje pesten of kwartetten, terwijl jij net even lekker in je boek zit. Wast met liefde de vlek uit jouw favoriete vakantieoutfit en heeft een hele dosis tips met restaurantjes en vooropgezette tours waar zij al jaren komen en jij (waarschijnlijk) niet dood gevonden wil worden.

Persoonlijkheid: ongevraagde vriend van iedereen die je na de vakantie week nooit meer spreekt. Herkenbaar aan de oprechte interesse waar zij hun eigen verhalen soepel in fietsen én het praatje bij het zwembad.

2. De bespaarder (of Simon Sultana)

Voor deze reiziger is vakantie geen excuus om geld over de balk te gooien. Alles mee van huis, inclusief koffiefilters, twintig pakken Sultana’s en afwasmiddel. Kan alle prijzen in euro’s én guldens omrekenen. Als deze persoon in een groep reist, zal hij de Wiebetaaltwat-app streng beheren en bijhouden wie de duurste cocktail heeft besteld.

Persoonlijkheid: het type dat je bij het all-inclusive ontbijt nog even een extra croissantje en eitje ziet meegrissen. „6,5 km, dat kunnen we wel lopen toch? Zien we meteen iets van de omgeving? Als we een taxi besparen, voelt het als om de hoek.” Een ligbedje of parasol is uitgesloten, want die zelf drogende hamamdoek ligt zo lekker.

3. De zeikerd (of Klaas Klaag)

Deze twintiger of dertiger met een zonnebril op het achterhoofd vindt het altijd te warm. En te druk. Of te duur (en dat brood is toch echt minder lekker en niet zoals thuis). Zijn favoriete land om op vakantie te gaan is Nederland, maar dan wel met tegenzin.

Persoonlijkheid: jongeman uit de provincie die, als je hem zover hebt gekregen naar het buitenland op vakantie te gaan, alles klote vindt en vergelijkt met Nederland.

Nog twee aparte types op vakantie

4. De dromer (of Hannah Havermelk)

Deze student, freelancer, of dertiger houdt een sabbatical. Dat moet uiteraard wel op Bali gebeuren. Het gaat om een reiziger die stráált. Alles draait om esthetiek, ontspanning en innerlijke rust, zolang het maar Instagrammable is. Ontbijt op bed, sunset yoga en een smoothie met een bloemetje graag. Da’s pas vakantie, dan wel een sabbatical.

Persoonlijkheid: havermelkelite, laat zich alles aanreiken.

5. De regelaar (of Willem Weetal)

Heeft twee weken van tevoren zijn of haar tas al ingepakt en gevraagd wie de shampoo inpakt en de tandpasta meeneemt. Wil met partner geen ANWB-koppel genoemd worden, maar is dat in alles. Voor de zekerheid trekt deze vakantieganger een uur extra uit op het vliegveld en heeft al lang een tijdslot voor de security gereserveerd.

Persoonlijkheid: deze reiziger weet alles al, voordat-ie er is. Van de parkeerplek tot de openingstijden van dat ene slaperige museum. Reist met lijstjes, dagplanningen en zelden zonder powerbank. Heeft de weg al uitgestippeld en loopt, met wat trotste blik, altijd voorop.

