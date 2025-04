Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakanties worden (te) duur en dus gaan veel Nederlanders zelden of nooit meer op reis

Terwijl veel Nederlanders deze week de koffers pakken voor de meivakantie, blijft een flinke groep thuis. Sterker nog: één op de zeven Nederlanders gaat zelden of nooit op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van Evisumservice.nl.

De reden? Simpel en pijnlijk tegelijk: het is te duur geworden (30 procent duurder dan niet zo lang geleden).

Vakantie niet meer zo vanzelfsprekend

Een vakantie boeken is anno 2025 niet meer zo vanzelfsprekend als het ooit was. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten een flinke drempel vormen. In zes jaar tijd stegen de gemiddelde vakantie-uitgaven met 30 procent: van 1485 euro per persoon in 2017 naar 1904 euro in 2023. Ter vergelijking: dat komt neer op driekwart van een gemiddeld netto modaal maandsalaris.

Volgens Mattijs Wijnmalen van Evisumservice.nl is het duidelijk dat veel mensen hun vakantiegeld liever sparen dan uitgeven. „Voor een groeiende groep Nederlanders is vakantie gewoon financieel onhaalbaar. Dat zie je terug in het feit dat 46 procent van de mensen hun vakantiegeld op de spaarrekening parkeert.”

Kloof zichtbaar in leeftijd en geslacht

De kloof tussen vakantiegangers en thuisblijvers wordt ook zichtbaar in leeftijd en geslacht. Vrouwen blijven vaker thuis dan mannen: ruim één op de zes vrouwen gaat zelden of nooit op vakantie, tegenover ongeveer één op de acht mannen. Van de mannen zegt 56 procent meerdere keren per jaar op reis te gaan, terwijl dat bij vrouwen 46 procent is.

Bij ouderen is het beeld gemengd. Sommige gepensioneerden maken juist goed gebruik van hun vrije tijd en gaan regelmatig op reis. Maar er is ook een andere groep, ruim 10 procent van de zeventigplussers, die zegt nooit op vakantie te gaan. Nog eens 12 procent doet dit hooguit zelden.

Twintigers en dertigers daarentegen reizen er flink op los: 85 procent van hen gaat minstens één keer per jaar weg, vaak zelfs vaker.

Niet meer een standaard onderdeel van het jaar

Hoewel vakantie lang werd gezien als een standaard onderdeel van het jaar, laat dit onderzoek zien dat dit beeld scheefgroeit. Wie het zich kan veroorloven, reist vaker én geeft meer uit. Wie dat niet kan, blijft thuis. Een ontwikkeling die volgens Wijnmalen vraagt om aandacht: „Als een weekje ontspanning al buiten bereik ligt, is dat een duidelijk signaal dat de financiële ruimte bij veel huishoudens te krap is geworden.”

Vakantie in eigen land

Veel Nederlanders zoeken het deze meivakantie dan ook gewoon in eigen land. Al heeft dit mede ook te maken met het lekker weer dat er deze week aankomt. ACSI meldt dat het aantal zoekopdrachten binnen Nederland dubbel zo hoog is als vorig jaar. Het aantal boekingen ligt ruim de helft hoger.

Met name Zeeland, Limburg en de Veluwe zijn populaire zoektermen. Eerder deze maand meldde ACSI ook al een grotere populariteit van kamperen, een trend die nog altijd voor een belangrijk deel wordt toegeschreven aan de gevolgen van de coronacrisis.

Ook branchevereniging HISWA-RECRON merkt de grotere vraag naar kampeerplekken. „Het is misschien iets langer zoeken dan normaal, maar het is zeker nog mogelijk om lastminute te boeken”, zegt een woordvoerster.

Vakantie in Zeeland, Limburg en op de Veluwe

Maar als je nog last minute ergens een vakantie in Nederland wil boeken, waar moet je dan heen? Zeeland, Limburg en de Veluwe zijn dus dit jaar populair, maar er is nog zoveel meer te verkennen. En geen zorgen: een weekje vertoeven in ons eigen kikkerlandje hoeft echt niet saai te zijn. Het klinkt misschien minder bijzonder dan een week naar Ibiza, maar er is echt genoeg moois te zien en te beleven.

Metro verzamelde al eerder de mooiste plekken voor een vakantie in eigen land. Wat dacht je bijvoorbeeld van een tripje naar de Waddeneilanden of naar de Friese Meren? Of wat dacht je van de Tiengemeten, voor een ‘echte’ eilandvakantie?

Reacties