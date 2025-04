Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op deze vakantiebestemmingen schijnt komende week de zon

Het is, voor veel mensen althans, meivakantie. Wil jij last-minute nog de zon opzoeken, of ben je benieuwd of de zon schijnt op de bestemming die je al hebt geboekt? Weeronline dook in het weer van populaire vakantiebestemmingen.

Wie naar Zuid-Spanje gaat, valt met zijn neus in de boter.

Zon in Spanje

In Sevilla schijnt de zon flink, met temperaturen die elke dag rond de 30 graden uitkomen. Aan de kust is het een tikje koeler: in Málaga blijft het zo’n 22 graden bij weinig wind. Op de Canarische eilanden schommelt de temperatuur rond de 23 graden met een uitbundige zon. Wel waait een krachtige wind.

Ook elders in Spanje, dat een van de populairste vakantiebestemmingen blijft, zit je goed. Op veel plekken blijft de temperatuur boven de 25 graden en geniet je van volop zon. Naarmate de week vordert, neemt de wisselvalligheid toe en passeren buien wat vaker, maar tussendoor blijft de zon zeker van de partij.

Andere vakantiebestemmingen

In Italië en de Balkan is het volgens de weersite iets minder goed vertoeven. De temperaturen liggen rond de 20 graden, maar in Split en Venetië staan stevige onweersbuien op het menu. Ook na het weekend kan het in deze gebieden regenen, dus een paraplu is geen overbodige luxe.

Datzelfde geldt voor Centraal-Europa. Daar is het bijna overal op vrijdag bewolkt en wordt er regen verwacht. In het weekend breekt de zon wat meer door. Daarna is het overwegend droog, al blijft er dagelijks kans op buien. Het wordt naar verwachting zonnig, met temperaturen ruim boven 15 graden.

Op de Griekse eilanden en aan de Turkse kust is het volgens Weeronline te fris om op het strand te liggen. De temperaturen liggen rond de 21 graden. Er kunnen ook (onweers)buien voorkomen. Komend weekend is het overwegend droog, maar daarna neemt de kans op buien weer toe.

Prima vakantieweer in Nederland

Blijf je ‘gewoon’ in Nederland? Het weer is nu niet al te florissant, maar verandering is komende. Vrijdag kan er een bui vallen, maar wordt het droger en zonniger. Op Koningsdag is er een grote kans op droog en opvallend zacht weer met volop zon. Uitstekend weer om te flaneren over de vrijmarkt, dus.

Daarna houdt het zachte weer aan: naar verwachting wordt het begin volgende week 20 graden of meer. Dat is relatief warm voor de tijd van het jaar. Begin mei liggen de gebruikelijke temperaturen tussen de 14 en 18 graden. In het binnenland kan er mogelijk een zomerse temperatuur van 25 graden worden bereikt. Daarbij schijnt de zon veel (zonkracht 5), bij weinig wind. Ook prima vakantieweer in eigen land dus.

