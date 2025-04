Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe snel kun je een nieuwe taal leren?

Je kent het misschien wel: je staat op het zonnige plein van een pittoresk Italiaans dorp, de geur van versgemalen koffie in je neus, en dan… komt de paniek. Hoe bestel je in hemelsnaam een doppio espresso in een andere taal zonder in paniekerig steenkolen-Engels te vervallen?

Goed nieuws: dat hoeft niet lang meer te duren. Een nieuwe taal leren kan sneller dan je denkt, en je hoeft er echt geen talenknobbel voor te hebben. Misschien lukt het je zelfs al wel voor je volgende vakantie.

Het ligt aan je inzet

Maar hoe snel kun je die taal dan leren? Het eerlijke antwoord: dat verschilt per persoon, maar er zijn richtlijnen. Volgens het Amerikaanse Foreign Service Institute (FSI) heb je zo’n 480 uur nodig om een relatief makkelijke taal als Spaans of Italiaans op een redelijk niveau te spreken. Dat klinkt veel, maar als je dagelijks een uurtje oefent, ben je binnen anderhalf jaar goed onderweg. Doe je fanatiek mee? Dan kun je binnen drie tot zes maanden al kletsen als een local.

Je brein slaat woorden beter op als ze in een zin staan, of gekoppeld zijn aan beeld, geluid of emotie.

Taal in turbo-modus

Wil je sneller resultaat? Dan zijn er manieren om het proces te versnellen. Gewoonte-expert Maneesh Sethi, bekend van het ‘90 day language challenge’, zweert bij vier uur per dag oefenen. Daarmee kun je in drie maanden een nieuwe taal leren op een niveau waarop je gesprekken kunt voeren.

Volgens taalwetenschapper Sonja van Boxtel draait het allemaal om context. ‚,Je brein slaat woorden beter op als ze in een zin staan, of gekoppeld zijn aan beeld, geluid of emotie”, legt ze aan Quest uit. Dus: leer geen losse woordjes, maar zinnetjes die je ook écht gaat gebruiken op vakantie. Zoals het vragen naar de weg of het bestellen van een biertje.

Herhaling is je geheime wapen

Het klinkt saai, maar herhaling is alles. Als je iets vijf tot zeven keer actief herhaalt, onthoud je het veel beter. Dat betekent: lees, schrijf, luister en spreek. Het liefst allemaal tegelijk. Door bijvoorbeeld een zin hardop te herhalen terwijl je hem opschrijft, activeer je meerdere gebieden in je brein. Dat versnelt het leerproces.

En vergeet die Netflix-serie niet. Talen leer je ook passief. Zet bijvoorbeeld een Spaanse serie als La Casa de Papel op met ondertiteling of luister naar Italiaanse podcasts terwijl je de was doet. Je zult merken dat je de klanken sneller herkent en makkelijker zelf kunt nabootsen.

Je hoeft geen alleskunner te zijn

Het goede nieuws? Je hoeft echt geen complete taal te beheersen om je staande te houden in het buitenland. Volgens de Pareto-regel kun je met 20 procent van de woorden al 80 procent van de situaties aan. Als je focust op de meestgebruikte duizend woorden in een taal, kom je al een heel eind.

Last minute leren in het vliegtuig is een minder goed idee. Dat werkt alleen als je al wat basiskennis hebt. Begin liever een paar maanden voor vertrek, al is het maar tien minuten per dag. Het brein leert het best met korte, frequente herhaling.

Zoek naar kant-en-klare lijsten met nuttige vocabulaire of download een app als Duolingo, dat het leren in hapklare brokken opdeelt.

Taalmaatjes

Wil je sneller leren spreken? Zoek een taalmaatje. Via apps als HelloTalk kun je chatten en bellen met mensen over de hele wereld die jouw taal willen leren en jij die van hen. Zo kun je dus een Spaanse student helpen met zijn Nederlands, terwijl jij leert hoe je paella bestelt zonder jezelf te vergissen in pollo (kip) of pelo (haar).

Hoe snel je een nieuwe taal leert ligt helemaal aan jezelf, maar dit kun je ongeveer verwachten:

Na 1 week

Je kunt hallo zeggen, tellen tot 10 en koffie bestellen.



Na 1 maand

Je kent de basiszinnen voor eten, vervoer en begroetingen.



Na 3 maanden

Je kunt eenvoudige gesprekken voeren over jezelf, hobby’s en vakantie.



Na 6 maanden

Je begrijpt veel van wat je hoort en durft gesprekken aan te knopen.

Na 1 jaar

Je redt je in vrijwel alle dagelijkse situaties en bestelt die doppio espresso zonder blikken of blozen.

Makkelijkste talen

​Voor Nederlanders zijn bepaalde talen gemakkelijker te leren vanwege overeenkomsten in grammatica, uitspraak en woordenschat. Engels wordt vaak als de makkelijkste taal beschouwd, mede dankzij de vroege en brede blootstelling via media en onderwijs. Andere Germaanse talen zoals Duits, Zweeds en Deens delen veel kenmerken met het Nederlands, wat het leerproces vergemakkelijkt. Daarnaast is Afrikaans relatief eenvoudig te leren vanwege de sterke overeenkomsten in grammatica en vocabulaire. ​

Romaanse talen zoals Spaans en Italiaans zijn ook toegankelijk voor Nederlanders. Deze talen hebben een regelmatige grammatica en een fonetische uitspraak, wat betekent dat woorden meestal worden uitgesproken zoals ze geschreven zijn. Dit maakt het makkelijker om de taal snel op te pikken, vooral voor praktische toepassingen, zoals het bestellen van je favoriete drankje op vakantie.

