Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marechaussee moet opnieuw meer noodpaspoorten op Schiphol uitgeven

Een geldig paspoort is een geldig paspoort, toch? Nee, helaas is dat niet altijd genoeg. Voor sommige vakantielanden moet je paspoort nog minstens zes maanden geldig zijn. En niet iedereen komt daar altijd even op tijd achter, zo ziet de Koninklijke Marechaussee.

Dit jaar moet de Marechaussee opnieuw meer noodpaspoort uitgeven op Schiphol.

Paspoort minstens zes maanden nog geldig

Veel landen, zeker buiten Europa, eisen dat de geldigheidsdatum duurt tot na de geplande reisdata. Sommige landen eisen daarbij dat je drie maanden speling hebt tot de verloopdatum en andere landen eisen zes maanden.

„Veel landen, vooral in Azië en het Midden-Oosten, eisen dat je paspoort nog zeker zes maanden geldig is tot de verloopdatum”, legt Katy Nastro eerder al aan HuffPost uit. Ze werkt voor een aanbieder van vliegreizen. Stel je vliegt naar Vietnam in juli, dan moet je paspoort zeker tot en met januari geldig zijn.

Noodpaspoort ter plekke aanvragen

Sommige reizigers vergeten dit echter en komen op Schiphol aan met een paspoort dat over twee maanden verloopt. Voor deze groep mensen moet dan een noodpaspoort geregeld worden. Dit paspoort kost 59 euro en kan alleen gebruikt worden voor de reis waarvoor je hem aanvraagt. Hoewel dit meestal ter plekke nog kan worden geregeld, betekent het voor sommigen ook een streep door de vakantie.

Ook staan niet alle landen een noodpaspoort toe. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai). Dit heeft te maken met dat in een noodpaspoort geen chip met biometrische gegevens zit, en dat zit wel in een regulier paspoort.

Niet verwacht

Na de zogeheten ‘paspoortpiek’ van vorig jaar, waardoor de wachttijden voor het ontvangen van een nieuw reisdocument opliepen, verwachtte de marechaussee dit jaar juist minder nooddocumenten uit te hoeven geven.

Maar niets is minder waar. „De cijfers van de eerste paar maanden van dit jaar liggen op hetzelfde niveau, en soms zelfs hoger dan vorig jaar”, vertelt Mike Hofman, woordvoerder KMar, aan RTL Nieuws.

Reacties