Heb jij een e-paspoort? Dan kun je een stuk sneller door de paspoortcontrole komen

Paspoortcontroles op vliegvelden kunnen aardig wat tijd in beslag nemen en als je al krap in de tijd zit, kan dat nét de genadeslag zijn. Maar wist je dat er eGates bestaan waarmee je net wat sneller door de controle komt? Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een biometrisch paspoort, ook wel bekend als een e-paspoort. Wij vertellen je hier hoe je zo’n paspoort kunt herkennen en wat je ermee kunt doen.

Of jij zelf een e-paspoort hebt, kun je heel gemakkelijk checken door naar de voorkant van je paspoort te kijken. Staat er onder de gouden leeuwen een e-symbool? Dan weet je dat je in het bezit bent van een biometrisch paspoort. Dit is een elektronisch reisdocument waarin een (onzichtbare) chip zit. Deze chip zit bij je paspoort in de pagina waarop je persoonsgegevens en je foto staan. Op de chip staan je persoonlijke gegevens, zoals je foto, geboortedatum en geslacht.

Voordelen van een e-paspoort

Het fijne aan zo’n e-paspoort is dat de kans op fraude met je reisdocumenten een stuk kleiner is. De beveiliging in de chip zorgt er namelijk voor dat:

Het ongemerkt uitlezen van de chip wordt tegengegaan;

Er te zien is of gegevens op de chip gekopieerd zijn;

Het mogelijk is om te controleren of de elektronische handtekening over de gegevens in de chip juist is;

De communicatie tussen de chip en het uitleesapparaat versleuteld plaatsvindt. Hierdoor zijn de gegevens op de chip niet leesbaar voor anderen;

Het uitlezen van vingerafdrukken alleen mogelijk is met geautoriseerde apparaten.

Als de gegevens er eenmaal op staan, gaat de chip op slot, zodat er geen nieuwe informatie op kan komen.

Hoe werkt zo’n e-paspoort?

Als je een e-paspoort hebt, kun je voor een zogeheten eGate kiezen. Zo’n eGate werkt over het algemeen een stuk sneller dan een gewone paspoortcontrole. Schiphol heeft 78 eGates. Deze gates staan bij de aankomsthallen, de vertrekhallen en bij de overstap naar andere vluchten (transfers). Ze worden ook aangegeven met borden met daarop de tekst Self-service passport control. Om door een eGate te komen, moet je het volgende doen:

Houd je paspoort gereed met de pagina waarop je foto staat en verwijder een eventueel hoesje.

Doe alles af wat je gezicht kan bedekken (denk aan sommige brillen, hoeden of sjaals) zodat de scan van je gezicht overeen komt met de foto op je paspoort.

Leg je paspoort met de foto beneden op de scanner. De scanner gaat dan aan het werk, wat enkele seconden kan duren.

Plaats vervolgens je voeten op de voetafdrukken op de grond en kijk in de camera. Je ziet jezelf dan op het scherm.

Blijf staan terwijl er een foto van je gezicht gemaakt wordt. Deze foto wordt gebruikt ter vergelijking met de foto op je paspoort.

Het poortje gaat automatisch open als de controle klaar is. Dan kun je je paspoort van de scanner pakken en door het poortje gaan.

Blijft het poortje gesloten? Dan komt er een grenswachter van de Koninklijke Marechaussee naar je toe voor een handmatige controle.

