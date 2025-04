Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Ik reis graag, mijn vriendin niet. Moet ik haar overtuigen, of alleen gaan?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Erik (30), die net het reizen heeft ontdekt, maar een partner heeft die het liefst thuis blijft.

„Tot een paar jaar geleden had ik niet veel gereisd. Maar toen ik voor het eerst echt op avontuur ging – backpacken door Portugal – ging er een wereld voor me open. Sindsdien droom ik ervan om meer van de wereld te zien: Indonesië, Zuid-Amerika, de Balkan, IJsland… mijn lijst is lang.

Maar er is één probleem: mijn vriendin Christel. Zij is precies het tegenovergestelde. Ze heeft niets met reizen. Vliegen vindt ze spannend, uit haar comfortzone stappen ziet ze als stress in plaats van avontuur, en ze zegt letterlijk: ‘Ik snap echt niet waarom mensen per se op vakantie willen.’

We zijn inmiddels een half jaar samen. Ik hou van haar, echt. En ik wil deze ervaringen met haar delen. Maar telkens als ik over reizen begin, voel ik haar blokkeren. Het gesprek wordt kort, ze zegt dat ik prima alleen mag gaan, maar daar voel ik me dan weer schuldig over. Want ik wíl haar erbij. Ik wil niet elk jaar mijn koffers pakken en haar achterlaten op de bank.

Dilemma: samen of alleen?

Ik heb niet zo’n grote vriendenkring, en de paar vrienden die ik heb, hebben inmiddels relaties en kinderen. Die kunnen of willen niet altijd mee. Dus dan blijf ik over met twee opties: alleen gaan, of haar blijven proberen over te halen. Maar ik wil haar ook niet forceren. En toch wringt het: wat als we te verschillend zijn op dit vlak? Is dat een dealbreaker in de lange termijn?

Wat moet ik doen? Moet ik accepteren dat reizen iets is wat ik alleen zal moeten doen, ook al verlang ik naar het delen van die ervaringen? Of moet ik blijven proberen haar hierin mee te krijgen, haar stap voor stap laten zien wat ik er zo mooi aan vind?”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

