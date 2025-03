Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Consumentenbond waarschuwt voor ‘bagagetrucs’ vliegmaatschappijen: ‘Soms wel drie keer duurder’

Misschien heb jij het ook al eens meegemaakt. Je boekt een betaalbaar vliegticket, maar onderaan de streep komen er nog allerlei kosten voor bagage, stoelen en maaltijden bij. Tegenwoordig moeten reizigers ook steeds vaker bijbetalen voor de handbagage. Maar volgens de Consumentenbond zit er een luchtje aan die bagagetrucs van vliegmaatschappijen.

Heerlijk toch, op vakantie gaan, of een weekendje weg? Maar tegenwoordig is vliegen duurder en ook over de regels wat betreft bagage is een hoop onduidelijk, schreef Metro eerder. Wil je overigens je koffer slim inpakken, misschien heb je dan iets aan deze inpak-hacks.

Wirwar aan regels bagage vliegmaatschappijen

Budgetvliegmaatschappijen begonnen ooit met het loskoppelen van ticket- en bagagekosten. Maar inmiddels gebeurt dat bij meer luchtvaartmaatschappijen. Daar zit kennelijk een verkoopstrategie achter. „Ze houden hun basisprijs zo laag mogelijk om goed uit de vergelijking te komen op ticketwebsites, maar laten de kosten voor extra’s – zoals stoelreserveringen, maaltijden en vooral bagage – steeds verder oplopen”, vertelt Babs van der Staak van de Consumentenbond tegen Radar.

Handbagage was bij veel vliegmaatschappijen gratis. Maar tegenwoordig moet je vaker bijbetalen als de handbagage ‘te groot’ is. Een klein tasje mag vaak nog wel, maar sommige maatschappijen hanteren een limiet van 3 kilo. En nee, daarmee kun je niet een weekendje naar Parijs.

De Consumentenbond stelt dat de wirwar aan regels het allemaal wel onduidelijk maakt. „Elke airline hanteert eigen handbagagenormen, wat betreft afmetingen en gewicht. Zelfs bij dezelfde maatschappij is het vooraf lastig uitzoeken wat je precies moet bijbetalen, omdat dit afhangt van je reisbestemming en -datum. Dat maakt eerlijke prijsvergelijking bijna onmogelijk.”

Consumentenbond waarschuwt voor bagagetrucs vliegtickets

Van der Staak legt uit dat het bij sommige vliegmaatschappijen voordeliger is om een ticket met ruimbagage te kopen. Terwijl het bij andere airlines goedkoper is om handbagage los te boeken. Ook zijn er vliegmaatschappijen die verplichten om ruimbagage voor iedere reiziger te boeken en koffers niet gedeeld mogen worden.

Ook waarschuwt de Consumentenbond voor bekende platforms als Vliegwinkel, Expedia, Booking.com en CheapTickets. „Hun tickets lijken soms goedkoper, maar ze rekenen vaak fors meer voor bagage – soms wel drie keer zoveel. Direct boeken bij de luchtvaartmaatschappij is meestal voordeliger en biedt bovendien betere rechten bij annuleringen en terugbetalingen”, aldus Van der Staak.

Ingewikkeld voor reizigers

En dat terwijl het rekenen van extra bagagekosten eigenlijk niet de bedoeling is. Het Europese Hof oordeelde al in 2014 dat handbagage als essentieel moet worden beschouwd en dat een redelijke hoeveelheid gratis moet blijven. „Maar omdat de term ‘redelijk’ ruimte laat voor interpretatie, blijven luchtvaartmaatschappijen hun regels aanpassen en aanscherpen,” zegt Van der Staak.

Die wirwar aan bagageregels is vooral voor reizigers ingewikkeld. De Consumentenbond en haar Europese koepelorganisatie BEUC pleiten daarom voor Europese regelgeving met duidelijke afspraken over het maximale gewicht en formaat van handbagage. De EU werkt inmiddels aan nieuwe wetgeving om de luchtvaartsector consumentvriendelijker te maken.

