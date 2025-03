Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze roadtrips wil je eens gedaan hebben in je leven

Zelf met een auto rondrijden is misschien wel de beste manier om een land te verkennen. Je hoeft geen ingewikkelde ov-planning te maken en je bent helemaal de baas over je eigen schema en route. Wat route betreft: best fijn als je een leidraad hebt qua roadtrips. We tippen je een paar routes die je eigenlijk wel op je bucketlist wil zetten.

Niet zo van de auto en liever op wandelvakantie? Ook daar zijn legio mooie routes voor.

Roadtrips voor op je bucketlist

Om je te inspireren voor een volgende trip, tippen we wat roadtrips voor op je bucketlist. Binnen en buiten Europa, stedelijker of natuurrijk: er zit voor iedereen iets tussen.

Route 66

Deze route is ideaal voor Amerikaliefhebbers die lekker op eigen houtje een deel van het land willen ontdekken. Route 66 is historisch en iconisch en wil je, zeker als je fan bent van de VS, van je lijstje kunnen strepen. Wat te verwachten? Onder andere het Hollywoord-bord, de Grand Canyon, iconische beelden die je vast uit films herkent, maar ook bijzondere stadjes, kleurrijke mensen en een deel woestijn.

De totale route is zo’n 4000 kilometer, maar je kunt ‘m ook opsplitsen als je qua tijd gelimiteerd bent.

Noordkaap (light)

Zin om ver weg van de bewoonde wereld te zijn? Dan is een route richting, of helemaal tot, de Noordkaap in Noorwegen wel wat voor jou. Met de auto of motor, beide opties zijn prachtig. Op weg naar het noordelijkste puntje van Europa zie je vooral veel natuur en als je geluk hebt ook nog het noorderlicht. Het kan best een flinke route zijn (met omwegen kun je ‘m langer maken), dus bijvoorbeeld vliegen naar een Noorse of Zweedse stad kan ook, en dan een auto huren. Scheelt rijden door Nederlandse en Duitse landschappen, die je vaak al kent.

Wild Atlantic Way

Met zijn filmachtige schoonheid, ongerepte paden en adembenemende mooie kustlandschappen is de Wild Atlantic Way een van de meest succesvolle toeristische verhalen van het eiland Ierland. In 2025 bestaat ‘s wereld langste bewegwijzerde kustroute tien jaar. Deze route kan internationaal op lof rekenen en loopt van County Cork in het zuiden tot County Donegal in het noorden.

Deze epische route slingert door negen county’s langs de kust en is bezaaid met inhammen en kliffen, grotten en grillige rotsformaties, die allemaal in de loop van duizenden jaren door de zee zijn gevormd.

Great Ocean Road

Deze weg, die langs de zuidkust van Australië loopt, is de bekendste roadtrip van het land. De route begint vlak bij Melbourne en is met ruim 250 kilometer goed te doen als je ook pauzes wil nemen onderweg (aanrader). Er zijn namelijk genoeg dingen om te zien en doen, het natuurschoon op de eerste plek, dus een paar overnachtingen zijn geen straf.

Golden Circle

Nóg zo’n route waarbij je qua natuur je ogen uitkijkt. Ongeveer 300 kilometer en lopend langs allerlei IJslandse hoogtepunten, denk watervallen, geisers en kloven (waarin je zelfs kunt duiken). Net zoals de Great Ocean Road een goede optie voor mensen die ‘t lekker rustig aan willen doen. Boek een paar overnachtingen en ga vanuit daar ook richting andere bezienswaardigheden, die misschien niet op de route staan.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

