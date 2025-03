Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel profiteren landen van de opnames van Wie is de Mol?

Zou jij bij het kijken naar Wie is de Mol? meteen denken: naar dát land wil ik op vakantie? Het zou zomaar kunnen natuurlijk, want mooie beelden kunnen je doen verlangen het zelf eens te zien. Anderen gingen je dan blijkbaar voor, want vakantielanden blijken te profiteren van de camera’s van Wie is de Mol? Eén land spant daarbij de kroon.

Meer Nederlanders plannen hun reis aar de spellanden, in ieder geval als het gaat om de laatste vier Wie is de Mol?-seizoenen. Dat blijkt uit de honderdduizenden boekingen bij Sunny Cars. De autoverhuurder zette de boekingen van huurauto’s in meest recente Wie is de Mol?-landen op een rij, die weer zijn gekoppeld aan het aantal vakantieboekingen.

Wie is de Mol? in Cambodja

Momenteel kijken elke week een paar miljoen Nederlanders naar Wie is de Mol?, waarbij het 25ste seizoen zich afspeelt in Cambodja. Metro sprak er onlangs over met deelneemster Nora Akachar, die ergens halverwege een rood scherm kreeg en afviel. Zaterdag gaan we zien of Maaike Martens, Roos Moggré of Stijn de Vries De Mol 2025 is en wie de winnaar of winnares van het programma is.

Cambodja is misschien niet een land dat hoog op je vakantieverlanglijstje staat. Over dit land kan Sunny Cars op dit moment nog het minst zeggen als het om ‘Wie is de Mol?-vakantieboekingen’ gaat. Woordvoerder Suzan Al: „Het is nog te vroeg om trends te zien, maar de verwachting is dat ook deze bestemming in populariteit zal toenemen. Wij verhuren hier alleen geen auto’s, omdat je in dit land een Cambodjaans rijbewijs nodig hebt en er wordt aangeraden om alleen een auto inclusief chauffeur te huren.”



Mooie plaatjes in Mexico

Prachtig waren, zoals bij eigenlijk alle Wie is de Mol?-seizoenen, de beelden in Mexico (zoals hierboven te zien). Anna Gimbrère mocht uiteindelijk aan presentator Rik van de Westelaken en zo’n beetje half Nederland bekendmaken dat zij De Mol was.

De vakantiegroei in Mexico is wat later op gang gekomen. In de afgelopen drie maanden is de eerste opvallende stijging te zien van 30 procent ten opzichte van 2024. Al legt uit: „De lagere groei kan komen doordat dit een verre reis is. We zien bij dit soort reizen vaak een vertraging omdat deze meestal verder van tevoren worden gepland.” Wie is de Mol? wordt altijd aan het begin van het jaar uitgezonden, tussen januari en maart.

Naast de effecten van Wie is de Mol? waren er voor dit land ook andere aanjagers, zoals TikTok.

Het tv-spel streek in 2023 neer in Zuid-Afrika. In hetzelfde jaar groeide deze bestemming met anderhalf keer zoveel boekingen ten opzichte van 2022.

De Wie is de Mol?-klapper: Albanië

Albanië laat de grootste groei zien. Hier is het aantal boekingen sinds de uitzendingen in 2022 inmiddels vertienvoudigd.

De stijging in Albanië begon direct na vertonen van beelden van het land in Wie is de Mol?. In 2022 waren er namelijk vier keer zoveel boekingen naar het Balkanland vergeleken met 2021. „Hier wordt wel vergeleken met een coronajaar, dus een grotere stijging is logisch”, zegt Suzanne Al. „Maar als we Albanië vergelijken met het gemiddelde, groeide dit land twee keer zo snel.” De stijging zette door, want in 2023 groeide het aantal boekingen naar Albanië met nog eens 300 procent. „Naast de effecten van Wie is de Mol? waren er voor dit land ook andere aanjagers, zoals TikTok.”

