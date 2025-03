Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is momenteel de goedkoopste vakantiebestemming ter wereld (en het is niet eens zo ver weg)

Ben je van plan een vakantie te boeken? Let dan even goed op, want er is een nieuwe allergoedkoopste vakantiebestemming ter wereld bekendgemaakt. En je hoeft er als Nederlander niet eens heel ver voor te reizen.

De goedkoopste vakantiebestemming van 2025 is namelijk de Algarve in Portugal.

Op vakantie gaan steeds duurder

Op vakantie gaan is nooit goedkoop, maar de gemiddelde som die mensen voor een vakantie (moeten) neerleggen, is met 16 procent gestegen, zo bleek in januari uit de Zoover Vakantiemonitor. Nederlanders betalen honderden euro’s meer voor reizen naar Spanje, Turkije, Griekenland en Egypte.

Als gevolg hiervan verwacht maar liefst 30 procent van alle Nederlanders in 2025 minder geld te besteden aan vakanties, bleek uit onderzoek van CheapTickets.nl. Maar minder vaak of minder lang reizen? Nee, dat zijn Nederlanders ook niet van plan. Een kwart gaf zelfs aan liever te besparen op tandarts- en/of dokterskosten dan op hun vakanties.

Allergoedkoopste vakantiebestemming ligt in Europa

Naar een goedkope plek op vakantie gaan, kán dan een goede uitkomst zijn. En volgens het Britse Holiday Money Report van Post Office Travel Money, het rapport met de goedkoopste vakantiebestemmingen van dat jaar, is de Algarve in Portugal dit jaar het allergoedkoopst. De gecombineerde gemiddelde prijs van een lokale koffie, bier, cola, glas wijn, fles water, zonnebrandcrème, insectenspray en een driegangendiner is daar 70,14 euro. Let wel op dat de prijs van een hotel of hostel wel weer hoger kan zijn dan in andere landen, maar in dit onderzoek is alleen gekeken naar de prijs van de genoemde producten.

Het is voor het eerst in negen jaar dat de Algarve weer bovenaan in de ranglijst staat. Wil je iets verder weg op vakantie, maar nog wel binnen je budget blijven? Dan is Kaapstad ook een goede optie met een gecombineerde gemiddelde prijs van 71,20 euro. Vorig jaar kwam Kaapstad overigens als goedkoopste vakantiebestemming uit de bus. Na Kaapstad volgen, al verrassend misschien, Tokio, Kuta en Delhi.

Welke plek je vooral niet moet bezoeken als je met een budget reist, is het Franse Nice. Met een gecombineerde gemiddelde prijs van 182,07 euro is het een van de duurste vakantiebestemmingen ter wereld. Maar de duurste twee zijn toch wel echt New York met 199,71 euro en Hawaï met 185,37 euro.

