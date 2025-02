Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomervakantie boeken? Dit ben je gemiddeld kwijt per gezin

De zomervakantie lijkt misschien nog ver weg, maar veel Nederlanders zijn al druk bezig met het plannen van hun vakantie. Waar gaan we heen? Hoe lang blijven we? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat gaat zo’n zomervakantie allemaal kosten?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers op een rij gezet. Het zal je vast niet verbazen: een vakantie is niet goedkoop. Toch geven Nederlanders er nog steeds graag geld aan uit.

Hoeveel kost een vakantie gemiddeld?

Volgens het CBS gingen Nederlanders in 2023 2,5 keer per jaar op vakantie. Daar gaven we gemiddeld 1539 euro per jaar aan uit. Dat bedrag is dus verdeeld over meerdere vakanties, maar als we puur naar de zomervakantie kijken, komen we op een gemiddelde van 608 euro per persoon per trip.

Voor een gezin van twee ouders en (bijvoorbeeld) twee kinderen, betekent dit al snel 2432 euro per vakantie. En dan hebben we het nog niet eens over extra kosten zoals eten, uitstapjes en souvenirs.

Hoe lang gaan we eigenlijk op vakantie?

Nederlanders zijn, als we de cijfers mogen geloven, fan van korte vakanties. Gemiddeld duurt een vakantie 8,4 dagen, maar dat hangt sterk af van de bestemming. Blijf je in Nederland? Dan is dat vaak korter, gemiddeld 5,5 dagen. Ga je naar het buitenland, dan plak je er eerder een paar extra dagen aan vast, met een gemiddelde van 10,8 dagen.

Populaire vakantiebestemmingen

Duitsland is al jaren de nummer één vakantiebestemming voor Nederlanders. In 2023 gingen we maar liefst 3,6 miljoen keer die kant op. Frankrijk (2,9 miljoen vakanties) en Spanje (2,1 miljoen vakanties) maken de top drie compleet. Toch blijven ook binnenlandse vakanties populair, vooral voor korte trips of weekendjes weg.

Steeds meer Nederlanders kiezen er ook voor om de zomervakantie in eigen land door te brengen. In 2023 verbleven maar liefst 49,7 miljoen gasten in Nederlandse hotels, campings en vakantieparken. Dit is een stijging van 8,1 procent ten opzichte van een jaar eerder en is een recordaantal bezoekers. Vooral Duitsers, Belgen en Britten weten Nederland goed te vinden, maar we maakten zelf het meest gebruik van vakantie-accommodaties in eigen land.

Vakantie duur? Het kan ook anders!

Met de stijgende kosten is het slim om creatief te zijn. Hier een paar handige bespaartips:

Boek slim: last-minute kan soms voordelig zijn, maar vroeg boeken geeft vaak meer zekerheid.

last-minute kan soms voordelig zijn, maar vroeg boeken geeft vaak meer zekerheid. Vermijd het hoogseizoen: als je niet gebonden bent aan schoolvakanties, scheelt dat enorm in de prijs.

als je niet gebonden bent aan schoolvakanties, scheelt dat enorm in de prijs. Kijk verder dan de standaardbestemmingen: een vakantie naar een minder toeristische regio in bijvoorbeeld Spanje of Italië kan stukken goedkoper zijn.

een vakantie naar een minder toeristische regio in bijvoorbeeld Spanje of Italië kan stukken goedkoper zijn. Houd de aanbiedingen in de gaten: van goedkope vliegtickets tot vroegboekkorting bij campings, er zijn genoeg deals te vinden bij verschillende reisorganisaties.

van goedkope vliegtickets tot vroegboekkorting bij campings, er zijn genoeg deals te vinden bij verschillende reisorganisaties. Start op tijd met een spaarpotje voor je vakantie: volgens onderzoek is dit zelfs goed voor je gezondheid.

Vorige Volgende

Reacties