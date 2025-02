Deel dit artikel: Share App Mail Pin

We vliegen nog steeds niet zoveel als voor de coronapandemie

We vliegen veel, maar nog steeds niet zoveel als voor de coronapandemie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Het afgelopen jaar kregen de Nederlandse vliegvelden ruim 76 miljoen reizigers te verwerken. Dat is 7 procent meer dan het jaar ervoor, maar nog altijd minder dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie.

We vliegen nog steeds minder

Tijdens de coronapandemie kwam de luchtvaart meerdere keren vrijwel volledig stil te liggen. Inmiddels is het bijna vijf jaar geleden sinds Nederland voor het eerst op slot ging en vliegen we er weer op los. De reislust is echter nog steeds niet hélémaal terug.

Opvallend genoeg gaan er wel meer vluchten dan dat er in 2019 gingen. Vorig jaar waren er volgens CBS in totaal 537.000 starts en landingen op de vijf grootste vliegvelden van het land – Schiphol, Eindhoven, Groningen, Maastricht en Rotterdam The Hague Airport. Hierbij gingen veruit de meeste vluchten vanaf Schiphol, met 474.000 vliegbewegingen.

Meeste reizigers via Schiphol

Schiphol Airport is overigens de enige luchthaven in Nederland die in 2024 echt een grote groei van het aantal reizigers zag. De Amsterdamse luchthaven had een groei van 8 procent, terwijl Rotterdam en Maastricht het moesten doen met een groei van minder dan 1 procent.

In Eindhoven daalde het aantal reizigers zelfs. Diezelfde trend was ook te zien op de luchthaven van Groningen, maar het CBS benadrukt hierbij wel dat meespeelde dat de luchthaven twee maanden dicht was.

Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

En als we dan vlogen, waar vlogen we het meest naartoe? Drie kwart van de reizigers bleef binnen Europa, zo ziet CBS. Spanje was hierbij de grootste favoriet, vooral Barcelona met zo’n 1,8 miljoen Nederlandse reizigers. Ook Malaga werd vorig jaar druk bezocht per vliegtuig. Maar Nederlanders vlogen ook veel naar minder zonnige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

In de zomer vlogen we in ieder geval het meest: op 29 juli en 5 augustus stapten er in totaal 252.000 reizigers in het vliegtuig in ons land.

